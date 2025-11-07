Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ισπανικό ντέρμπι για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 101-92 της Μπαρτσελόνα.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σούταρε με εκπληκτικά ποσοστά, έχοντας 19/34 δίποντα, 15/25 τρίποντα και 18/19 βολές. Ο Τρέι Λάιλς έκανε προσωπικό ρεκόρ καριέρας στην Euroleague με 29 πόντους (5/7διπ., 4/6τρ., 7/7β.) και από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Φακούντο Καμπάτσο και Μάριο Χεζόνια. Για την Μπαρτσελόνα, που έπαιζε κατά βάση άναρχο μπάσκετ κυνηγώντας διαρκώς τη Ρεάλ, ο Ουίλ Κλάιμπερν είχε 19 πόντους και ο Κέβιν Πάντερ 18.

Σε ένα «θρίλερ» δύο παρατάσεων η Αρμάνι Μιλάνο κατάφερε να πάρει το «διπλό» κόντρα στην Αναντολού Εφές, ενώ η Ζαλγκίρις Κάουνας δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 86-77 απέναντι στην Βαλένθια.

Τέλος, ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ κέρδισε την Παρτιζάν 80-71 με ανατροπή, εκμεταλλευόμενος τις 31 βολές που εκτέλεσε.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR 86-68

Φενερμπαχτσέ - Βιλερμπάν 81-67

Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109

Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια 87-76

Παρί - Μπάγερν Μονάχου 82-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό 107-112

Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο 93-97

Ζαλγκίρις Κάουνας - Βαλένθια 86-77

Ολυμπιακός - Παρτιζάν 80-71

Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 92-101

Η βαθμολογία:

1) Ζαλγκίρις Κάουνας 7-2

2) Ερυθρός Αστέρας 7-2

3) Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2

4) Ολυμπιακός 6-3

5) Μονακό 6-3

6) Ρεάλ Μαδρίτης 5-4

7) Βαλένθια 5-4

8) Παναθηναϊκός AKTOR 5-4

9) Μπαρτσελόνα 5-4

10) Μπάγερν Μονάχου 5-4

11) Αρμάνι Μιλάνο 4-5

12) Παρί 4-5

13) Φενερμπαχτσέ 4-5

14) Μπολόνια 4-5

15) Ντουμπάι BC 3-6

16) Αναντολού Εφές 3-6

17) Μπασκόνια 3-6

18) Παρτιζάν 3-6

19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7

20) Βιλερμπάν 2-7

Η επόμενη αγωνιστική (10η):

11/11

18:00 Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Φενερμπαχτσέ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια

21:30 Παρτιζάν - Μονακό

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές

21:30 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR

12/11

21:15 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν