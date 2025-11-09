NBA: «Ιπποτική» ανατροπή με Μίτσελ κόντρα στους Μπουλς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ντόνοβαν Μίτσελ, οι Καβαλίερς επικράτησαν 128-122 των Μπουλς στο Κλίβελαντ, με ανατροπή στο τελευταίο δίλεπτο.

Ντόνοβαν Μίτσελ
Ο Αμερικάνος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Καβαλίερς
AP Photo/Phil Long
Ο σούπερ σταρ των «Ιπποτών» πέτυχε οκτώ διαδοχικούς πόντους μέσα σε 65 δευτερόλεπτα, συμπεριλαμβανομένου του καλαθιού που έβαλε μπροστά την ομάδα του, 34 δεύτερα πριν το τέλος, οι Καβαλίερς έκαναν σερί 12-0 και νίκησαν 128-122 τους Σικάγο Μπουλς στο Κλίβελαντ.

Οι «ταύροι» προηγήθηκαν 122-116 με δύο βολές του Τρε Τζόουνς, 1:47 πριν τη λήξη του αγώνα, ωστόσο στη συνέχεια ανέλαβε... δράση ο Μίτσελ. Μάλιστα, ο άσος των «Καβς» σημείωσε τους 26 από τους συνολικά 29 πόντους του στο β΄ μέρος και η ομάδα του επέστρεψε από το -19. Ο Ντι Αντρέ Χάντερ πέτυχε επίσης 29 πόντους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην τρέχουσα σεζόν, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ πρόσθεσε 24 πόντους για το Κλίβελαντ που μετράει τέσσερις σερί νίκες.

Στο μεταξύ, με τον Μουχάμεντ Γκεγέ να πετυχαίνει ρεκόρ καριέρας με 21 πόντους, οι Χοκς νίκησαν 122-102 τους Λέικερς στην Ατλάντα. Παρά τις απουσίες τους, καθώς έπαιξαν χωρίς τρεις από τους πέντε βασικούς τους, τα «γεράκια» προηγήθηκαν ακόμη και με 30 πόντους διαφορά, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση.

Συνολικά επτά παίκτες των γηπεδούχων είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Ζακαρί Ρισασέ να πετυχαίνει 19 και τον Ντάισον Ντάνιελς να πλησιάζει το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άμυνα τον Χοκς περιόρισε στους 22 πόντους τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έχει μέσο όρο 40 στην τρέχουσα σεζόν. Ο Σλοβένος είχε ακόμη 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ αποχώρησε οριστικά από το ματς στα μέσα του τρίτου δωδεκαλέπτου.

Από εκεί και πέρα, ο ΝτιΆαρον Φοξ σημείωσε 24 πόντους στο ντεμπούτο του στη σεζόν, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 18 πόντους και 18 ριμπάουντ και οι Σπερς νίκησαν τη Νέα Ορλεάνη στο Σαν Αντόνιο με 126-119. Ο Στεφόν Κασλ πέτυχε νταμπλ νταμπλ με 14 πόντους και 14 ασίστ και τα «σπιρούνια» πανηγύρισαν την δεύτερη διαδοχική νίκη τους μετά τις δύο συνεχείς ήττες που ακολούθησαν το σερί 5-0, με το οποίο ξεκίνησε η ομάδα στη σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι ο Φοξ έχασε την έναρξη της σεζόν, λόγω τραυματισμού. Από πλευράς των φιλοξενούμενων, ο Τρέι Μέρφι σημείωσε 41 πόντους με 15/22 σουτ εντός πεδιάς (5/11 τρίποντα), αλλά δεν ήταν αρκετοί...

Τέλος, ο Ταϊρίς Μάξεϊ σημείωσε 31 πόντους, ο Τζόελ Εμπίντ πρόσθεσε 29 και οι Σέβεντι Σίξερς νίκησαν 130-120 τους Τορόντο Ράπτορς στη Φιλαδέλφεια. Ο Τρέντον Ουότφορντ πέτυχε τριπλ νταμπλ με 20 πόντους, 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ηττήθηκαν και στους τέσσερις αγώνες που έδωσαν την περυσινή σεζόν με την ομάδα από τον Καναδά. Από την πλευρά τους, οι Ράπτορς είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Αρ Τζέι Μπάρετ και Ιμάνουελ Κουίκλι να πετυχαίνουν από 22 πόντους έκαστος.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Ντάλας Μάβερικς 105-111

Φιλαδέλφεια 76ερς - Τορόντο Ράπτορς 130-120

Ατλάντα Χοκς - Λος Άντζελες Λέικερς 122-102

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σικάγο Μπουλς 128-122

Μαϊάμι Χιτ - Πόρτλαντ Τρέι Μπλέιζερς 136-131

Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Όρλινς Πέλικανς 126-119

Ντένβερ Νάγκετς - Ιντιάνα Πέισερς 117-100

Λος Άντζελες Κλίπερς - Φοίνιξ Σανς 103-114

