Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο… αγριεμένος «Greek Freak» έπιασε τους «ταύρους» από τα κέρατα!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε απίστευτα πράγματα κι οι Μπακς πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους στο NBA Cup 2025.

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
AP Photo/Michael Conroy
Ο «Greek Freak» ήταν σε… beast mode και το Μιλγουόκι ξεκίνησε με το… δεξί την προσπάθεια του για να κάνει το «back-to-back» στο Κύπελλο του NBA.

Οι Μπακς επικράτησαν 126-110 των Μπουλς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάνει το τριπλ νταμπλ για μια ασίστ. Συγκεκριμένα, «γέμισε» τη στατιστική του, έχοντας 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες.

Τα «Ελάφια» επέκτειναν το εντυπωσιακό σερί τους στο NBA Cup, καθώς στα τρία χρόνια που έχει καθιερωθεί έχουν ρεκόρ 13-1! Η μοναδική ήττα τους ήταν στον ημιτελικό του 2023 από τους Πέισερς στο Λας Βέγκας.

Όσον αφορά στην τρέχουσα σεζόν, οι Μπακς ανέβηκαν στο 6-3, ενώ επόμενος αντίπαλος τους είναι οι Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ, το βράδυ της Κυριακής (07/11), στις 22:30 στο Μιλγουόκι.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • 41 πόντοι
  • 15/29 δίποντα
  • 1/3 τρίποντα
  • 8/11 βολές
  • 15 ριμπάουντ
  • 9 ασίστ
  • 2 κλεψίματα
  • 2 μπλοκ
  • 4 λάθη
  • 1 φάουλ
  • +16 στο +/-
  • σε 37 λεπτά

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 5 (1), Αντετοκούνμπο 41 (15ριμπ., 9ασ.), Τέρνερ 23 (5τρ., 7ριμπ.), Γκριν 6 (2τρ., 5ασ.), Ρόλινς 20 (4τρ., 6ριμπ.), Άντονι 11 (1τρ., 5ασ.), Κόφι 2, Κούζμα 11 (1τρ., 8ριμπ.), Πόρτις 7 (1τρ., 5ριμπ.), Σιμς.
ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): Οκό 6, Μπουζέλις 20 (2τρ., 8ριμπ.), Βούτσεβιτς 16 (2τρ., 6ριμπ.), Τζόουνς 17 (5ριμπ.), Γκίντι 16 (2τρ., 7ριμπ., 14ασ.), Ουίλιαμς 6 (2τρ., 6ριμπ.), Χέρτερ 13 (1τρ., 5ασ.), Ντοσούνμου 7 (1), Σμιθ 7, Τέρι 2, Φίλιπς.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (08/11):

  • Ορλάντο – Βοστώνη 123-110
  • Ουάσινγκτον – Κλίβελαντ 114-148
  • Ατλάντα – Τορόντο 97-109
  • Μπρούκλιν – Ντιτρόιτ 107-125
  • Σαν Αντόνιο – Χιούστον 121-110
  • Μαϊάμι – Σάρλοτ 126-108
  • Μέμφις – Ντάλας 118-104
  • Μιλγουόκι – Σικάγο 126-110
  • Μινεσότα – Γιούτα 137-97
  • Ντένβερ – Γκόλντεν Στέιτ 129-104
  • Σακραμέντο – Οκλαχόμα Σίτι 101-132

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Νέα Υόρκη 5-3
  2. Φιλαδέλφεια 5-3
  3. Τορόντο 5-4
  4. Βοστώνη 4-6
  5. Μπρούκλιν 1-8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 7-2
  2. Σικάγο 6-2
  3. Κλίβελαντ 6-3
  4. Μιλγουόκι 6-3
  5. Ιντιάνα 1-7

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Μαϊάμι 5-4
  2. Ατλάντα 4-5
  3. Ορλάντο 4-5
  4. Σάρλοτ 3-6
  5. Ουάσινγκτον 1-8

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 9-1
  2. Ντένβερ 6-2
  3. Πόρτλαντ 5-3
  4. Μινεσότα 5-4
  5. Γιούτα 3-6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 7-2
  2. Γκόλντεν Στέιτ 5-5
  3. Φοίνιξ 4-5
  4. Λ.Α. Κλίπερς 3-5
  5. Σακραμέντο 3-6

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 6-2
  2. Χιούστον 5-3
  3. Μέμφις 4-6
  4. Νέα Ορλεάνη 2-6
  5. Ντάλας 2-7

