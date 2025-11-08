Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο… αγριεμένος «Greek Freak» έπιασε τους «ταύρους» από τα κέρατα!

Ο «Greek Freak» ήταν σε… beast mode και το Μιλγουόκι ξεκίνησε με το… δεξί την προσπάθεια του για να κάνει το «back-to-back» στο Κύπελλο του NBA.

Οι Μπακς επικράτησαν 126-110 των Μπουλς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χάνει το τριπλ νταμπλ για μια ασίστ. Συγκεκριμένα, «γέμισε» τη στατιστική του, έχοντας 41 πόντους, 15 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες.

Τα «Ελάφια» επέκτειναν το εντυπωσιακό σερί τους στο NBA Cup, καθώς στα τρία χρόνια που έχει καθιερωθεί έχουν ρεκόρ 13-1! Η μοναδική ήττα τους ήταν στον ημιτελικό του 2023 από τους Πέισερς στο Λας Βέγκας.

Όσον αφορά στην τρέχουσα σεζόν, οι Μπακς ανέβηκαν στο 6-3, ενώ επόμενος αντίπαλος τους είναι οι Ρόκετς του Κέβιν Ντουράντ, το βράδυ της Κυριακής (07/11), στις 22:30 στο Μιλγουόκι.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

41 πόντοι

15/29 δίποντα

1/3 τρίποντα

8/11 βολές

15 ριμπάουντ

9 ασίστ

2 κλεψίματα

2 μπλοκ

4 λάθη

1 φάουλ

+16 στο +/-

σε 37 λεπτά

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-25, 53-52, 85-80, 126-110

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 5 (1), Αντετοκούνμπο 41 (15ριμπ., 9ασ.), Τέρνερ 23 (5τρ., 7ριμπ.), Γκριν 6 (2τρ., 5ασ.), Ρόλινς 20 (4τρ., 6ριμπ.), Άντονι 11 (1τρ., 5ασ.), Κόφι 2, Κούζμα 11 (1τρ., 8ριμπ.), Πόρτις 7 (1τρ., 5ριμπ.), Σιμς.

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ (Μπίλι Ντόνοβαν): Οκό 6, Μπουζέλις 20 (2τρ., 8ριμπ.), Βούτσεβιτς 16 (2τρ., 6ριμπ.), Τζόουνς 17 (5ριμπ.), Γκίντι 16 (2τρ., 7ριμπ., 14ασ.), Ουίλιαμς 6 (2τρ., 6ριμπ.), Χέρτερ 13 (1τρ., 5ασ.), Ντοσούνμου 7 (1), Σμιθ 7, Τέρι 2, Φίλιπς.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (08/11):

Ορλάντο – Βοστώνη 123-110

Ουάσινγκτον – Κλίβελαντ 114-148

Ατλάντα – Τορόντο 97-109

Μπρούκλιν – Ντιτρόιτ 107-125

Σαν Αντόνιο – Χιούστον 121-110

Μαϊάμι – Σάρλοτ 126-108

Μέμφις – Ντάλας 118-104

Μιλγουόκι – Σικάγο 126-110

Μινεσότα – Γιούτα 137-97

Ντένβερ – Γκόλντεν Στέιτ 129-104

Σακραμέντο – Οκλαχόμα Σίτι 101-132

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 5-3 Φιλαδέλφεια 5-3 Τορόντο 5-4 Βοστώνη 4-6 Μπρούκλιν 1-8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 7-2 Σικάγο 6-2 Κλίβελαντ 6-3 Μιλγουόκι 6-3 Ιντιάνα 1-7

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 5-4 Ατλάντα 4-5 Ορλάντο 4-5 Σάρλοτ 3-6 Ουάσινγκτον 1-8

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 9-1 Ντένβερ 6-2 Πόρτλαντ 5-3 Μινεσότα 5-4 Γιούτα 3-6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 7-2 Γκόλντεν Στέιτ 5-5 Φοίνιξ 4-5 Λ.Α. Κλίπερς 3-5 Σακραμέντο 3-6

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 6-2 Χιούστον 5-3 Μέμφις 4-6 Νέα Ορλεάνη 2-6 Ντάλας 2-7

