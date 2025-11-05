Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα μου άρεσε να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με τους Σέλτικς» - Βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στη Mundo Deportivo μετά την ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Τορόντο Ράπτορς, όπου κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα λίγκα που σκοπεύει να δημιουργήσει το ΝΒΑ στην Ευρώπη και το κατά πόσο θα μπορούσαν να συνυπάρξουν οι δύο διοργανώσεις, το NBA Europe και η EuroLeague.

«Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ. Αλλά αν τα δύο πρωταθλήματα μπορούν να συνυπάρξουν, θα ήταν ωραίο. Θα είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες στις ΗΠΑ να παίξουν με ομάδες από την Ευρώπη, αλλά θα μπορούσε να είναι σαν δύο πρωταθλήματα που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πρόγραμμα. Ίσως η κορυφαία ομάδα από την Ευρώπη και η κορυφαία ομάδα από το ΝΒΑ να μπορούν να έχουν έναν αγώνα το καλοκαίρι, για να δούμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.

Πριν από δύο χρόνια, ο Εργκίν Αταμάν έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τους Σέλτικς. Θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και τη Βοστώνη να έρχονται αντιμέτωποι. Είναι κάπως δύσκολο για τα δύο πρωταθλήματα να συγχωνευθούν, αν υπήρχε κάτι τέτοιο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά μπορώ να δω δύο πρωταθλήματα να συνυπάρχουν, να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως το NBA Europe και το NBA εδώ στις ΗΠΑ, και το NBA Africa, και όποιος κερδίσει το πρωτάθλημα μπορεί να παίξει εναντίον του άλλου για να δει ποιος είναι ο καλύτερος στον κόσμο», ανέφερε ο Έλληνας άσος των Μπακς.