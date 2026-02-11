Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Η πιο μεγάλη ώρα με… φόντο τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Ιστορική είναι η ρεβάνς μεταξύ του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, το απόγευμα της Τετάρτης (11/02).

Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Η πιο μεγάλη ώρα με… φόντο τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Οι δύο ομάδες έχουν αφήσει ανοικτούς… λογαριασμούς από την πρώτη «μάχη» των ημιτελικών στο Παγκρήτιο Στάδιο, αφού είχαν μείνει στο 1-1 χάρις στα τέρματα των Μπόρχα Γκονζάλες (5’) για τους Κρητικούς και Γκιγέρμο Μπάλτσι (18’) για τους Βοιωτούς.

Μάλιστα, προ ημερών, οι δύο «μονομάχοι» είχαν αναμετρηθεί και πάλι στο στάδιο του Ηρακλείου, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα της Super League, όπου οι «ασπρόμαυροι» του Χρήστου Κόντη επικράτησαν 3-2 και «έσπασαν» το αήττητο σερί των 10 αναμετρήσεων που έτρεχε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στις εγχώριες διοργανώσεις.

Το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Βοιωτίας και ο νικητής θα πάρει το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε περίπτωση που τα καταφέρουν οι «πράσινοι» τότε θα γράψουν ιστορία, με τον πρώτο τελικό στην ιστορία τους, ενώ αν οι Κρητικοί πάρουν την πρόκριση, τότε θα βρεθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του δεύτερου τη τάξει θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στο ενδεχόμενο που ο επαναληπτικός ημιτελικός ολοκληρωθεί στην κανονική διάρκεια χωρίς νικητή, τότε, η πρόκριση θα κριθεί στην ημίωρη παράταση και αν και εκεί δεν βρεθεί νικητής, τότε, θα ακολουθήσει η διαδικασία των πέναλτι.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Λεβαδειακό μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον Χόρντουρ Μάγκνουσον, που ξεπέρασε το πρόβλημά του, ενώ εξέτισαν οι Λοντίγκιν και Τσοκάι, ενώ αντίθετα, εκτός έμεινε ο Λαγιούς, με τραυματισμό.

Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Νους, που εξέτισε την τιμωρία του και θα απουσιάσουν οι τραυματίες Νέιρα και Καραχάλιος, ο Κοντεκάς, όπως και ο Καινουργιάκης που μετέχει στην Εθνική Νέων.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν - Βήχος, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Τσάπρας - Κωστή, Τσοκάι - Μπάλτσι, Φίλων, Παλάσιος - Όζμπολτ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος - Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας - Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς - Φούντας, Νους, Σαλσέδο.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η σέντρα στον επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, Λεβαδειακός - ΟΦΗ έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (11/02) στις 17:00. Τηλεοπτικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport2.

