«Τώρα ή ποτέ» λέει η φαρμακοβιομηχανία στην Κομισιόν - Στην Αμβέρσα όλη η βιομηχανία της Ευρώπης

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντούν σήμερα (11/02/2026) στην Αμβέρσα, τους επικεφαλής της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, λίγες ώρες πριν από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των «27» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη, στο κάστρο Άλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών της Ευρώπης.

Περισσότερα από 450 κορυφαία στελέχη όλων των κλάδων της βιομηχανίας αναμένουν τις τοποθετήσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ και της προέδρου της Κομισιόν, που συμμετέχουν στη συνάντηση, για τα θέματα της μείωσης της γραφεικρατίας, του κόστους της ενέργειας για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, των δασμών και του αυξανόμενου ανταγωνισμού με την Κίνα.

Ήδη, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεσμεύτηκε να συνεχίσει στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας για τις εταιρείες, επεκτείνοντας την φιλοεπιχειρηματική ατζέντα της Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, έστειλε μήνυμα επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα, την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και τη μείωση του κόστους ζωής, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της παραγωγική βάση και να μειώσει τις στρατηγικές της εξαρτήσεις. Όπως ανέφερε, «μια ανταγωνιστική Ευρώπη μπορεί να είναι μόνο μια ανεξάρτητη Ευρώπη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς, επισημαίνοντας ότι τα εσωτερικά εμπόδια εντός της ΕΕ παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά, με αποτέλεσμα «η Ευρώπη να λειτουργεί με το χειρόφρενο τραβηγμένο».

Αναφερόμενη στο ενεργειακό κόστος, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι «η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης είναι κρίσιμη για να πέσουν οι τιμές», δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις σε χαμηλών εκπομπών ενέργεια και στην επιτάχυνση των διασυνδέσεων μέσω του πακέτου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα και της δημιουργίας «Energy Highways» σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε «η καθαρή ενέργεια να ρέει ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη».

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της «ευρωπαϊκής προτίμησης», για την υποστήριξη προϊόντων «Made in Europe» από εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση -ένα θέμα που θα συζητηθεί και αύριο στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου. Όπως είπε, η «ευρωπαϊκή προτίμηση» αποτελεί «αναγκαίο εργαλείο» σε στρατηγικούς τομείς για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη δημιουργία αγορών αιχμής.

«Τώρα ή ποτέ» για την Ευρώπη

Εν όψει της συνάντησης στην Αμβέρσα, αλλά και της άτυπης Συνόδου, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA) τονίζει τον ρόλο της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής βιομηχανίας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και ζητά άμεση δράση για να γίνει ο κλάδος βασικός πυλώνας του οικονομικού μοντέλου της Ευρώπης.

Μάλιστα, η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία διεμήνυσε «τώρα ή ποτέ» στην Κομισιόν, μέσω της Γενικής Διευθύντριας της EFPIA, Νάταλι Μολ:

«Όταν Ευρωπαίοι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων συναντηθούν με ηγέτες της βιομηχανίας στην Αμβέρσα αυτή την εβδομάδα, θα ακούσουν ότι πρόκειται για μια στιγμή "τώρα ή ποτέ" για την Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιομηχανική της βάση, να μειώσει την έκθεση σε εξωτερικές εξαρτήσεις και να εγγυηθεί τη συνεχή πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες. Η συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας στο εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ είναι καθοριστική και κρίσιμη για το οικονομικό της μέλλον. Ωστόσο, η στρατηγική σημασία του κλάδου συχνά υποεκτιμάται. Απαιτείται άμεση δράση, εάν η Ευρώπη επιθυμεί να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ο κλάδος ως βασικός πυλώνας του μελλοντικού της οικονομικού μοντέλου.»

Συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο

Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία επισημαίνει ότι χωρίς τη συμβολή της, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ θα μετατρεπόταν από πλεόνασμα ύψους 147 δισ. ευρώ σε έλλειμμα 47 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την EFPIA και τον ΣΦΕΕ που είναι μέλος της, ο κλάδος του φαρμάκου αποτελεί σήμερα βασικό μοχλό της βιομηχανικής Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην ΕΕ, με ετήσιες επενδύσεις 55 δισ. ευρώ και εξαγωγές που ανέρχονται σε 320 δισ. ευρώ. Αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεισφέροντα στο εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ, υπερβαίνοντας κατά σχεδόν 30% τη συνδυασμένη συμβολή των λοιπών κλάδων. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται από πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η ανάπτυξη της βιομηχανικής Ε&Α καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τον κλάδο της υγείας.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όμως, η Ευρώπη έχει χάσει το 25% του παγκόσμιου μεριδίου επενδύσεων σε σχέση με άλλες περιοχές. Οι δαπάνες Ε&Α στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,4% ετησίως μεταξύ 2010 και 2022, στις ΗΠΑ η αύξηση ήταν 5,5% και στην Κίνα 20,7%.

5+5 προτάσεις

Η έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ που δημοσιεύθηκε το 2024, αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία του φαρμακευτικού κλάδου, καθώς και το αβέβαιο μέλλον του υπό συνθήκες εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Η EFPIA σημειώνει ότι οι συστάσεις Ντράγκι έμειναν στην πλειονότητά τους, ανεκπλήρωτες.

Γι΄αυτό η EFPIA προτείνει 5 δράσεις για τη δημιουργία του κατάλληλου οικοσυστήματος για τη στήριξη ενός ανταγωνιστικού κλάδου της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως είναι το φάρμακο:

Δημιουργία καλύτερου πλαισίου πνευματικής ιδιοκτησίας και κινήτρων. Εκσυγχρονισμός του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου και του πλαισίου κλινικών μελετών ώστε να συμβαδίζουν με την καινοτομία. Εξασφάλιση καλύτερης συνοχής μεταξύ υγειονομικού, περιβαλλοντικού και χημικού ρυθμιστικού πλαισίου. Αύξηση της χρηματοδότησης για την καινοτομία και απλούστευση της πρόσβασης σε αυτήν. Διασφάλιση ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ στηρίζει βασικούς ανταγωνιστικούς κλάδους για την Ευρώπη.

Η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών φαρμακοβιομηχανιών προτείνει, ακόμη, 5 δράσεις για τη μεταρρύθμιση των εθνικών μηχανισμών πρόσβασης ώστε να αποτιμάται επαρκώς η αξία της καινοτομίας:

Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου για τα φάρμακα. Αύξηση της εθνικής καθαρής δημόσιας δαπάνης για τη φαρμακευτική καινοτομία. Ενσωμάτωση όλων των πτυχών της αξίας των καινοτόμων φαρμάκων στις διαδικασίες ΑΤΥ και στους μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης. Σταδιακή κατάργηση των εθνικών μέτρων περιορισμού κόστους και εφαρμογή της Οδηγίας Διαφάνειας της ΕΕ. Διευκόλυνση των εταιρειών να καθορίζουν ελεύθερα τις τιμές εκκίνησης σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

«Οι ηγέτες της ΕΕ μπορούν να αντιστρέψουν τις τάσεις των τελευταίων δεκαετιών και να διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη αποτελεί τόπο πρώτης επιλογής για επενδύσεις στη φαρμακευτική καινοτομία, στις δεξιότητες και στις θέσεις εργασίας» αναφέρει, τέλος, η EFPIA.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Euronews)