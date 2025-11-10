Θρήνος στο NBA: Πέθανε ο Λένι Ουίλκενς, τριπλός Hall of Famer και μορφή-σύμβολο του μπάσκετ

Στο «πένθος» έχει βυθιστεί ο κόσμος του μπάσκετ και γενικότερα του αθλητισμού

Ο Λένι Ουίλκενς, θρύλος του NBA και «νονός» του μπάσκετ στο Σιάτλ, πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του την Κυριακή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ουίλκενς έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο Λένι Ουίλκενς (Lenny Wilkens) υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες στην ιστορία του NBA, έχοντας ξεχωρίσει τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής.

Γεννημένος στις 28 Οκτωβρίου 1937 στη Νέα Υόρκη, ο Ουίλκενς φοίτησε στο Providence College και επιλέχθηκε στο draft του 1960 από τους St. Louis Hawks. Αγωνίστηκε στο NBA επί 15 συνεχόμενες σεζόν, μέχρι το 1975, φορώντας επίσης τις φανέλες των Seattle SuperSonics και Cleveland Cavaliers. Διακρίθηκε ως πλέι μέικερ με υψηλή μπασκετική αντίληψη και ηγετική παρουσία, συμμετέχοντας σε εννέα All Star Games και αναδεικνυόμενος MVP του θεσμού το 1971.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 ξεκίνησε να εκτελεί παράλληλα χρέη προπονητή, όντας ένας από τους πρώτους “player-coaches” του NBA. Μετά το τέλος της ενεργού δράσης του αφοσιώθηκε πλήρως στην προπονητική, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 1979 με τους Seattle SuperSonics, την πρώτη και μοναδική φορά που η ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια.

Κατά τη διάρκεια της μακράς προπονητικής του πορείας, εργάστηκε επίσης στους Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks και Toronto Raptors, συγκεντρώνοντας συνολικά 1.332 νίκες σε κανονική περίοδο — επίδοση που για πολλά χρόνια αποτελούσε ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Το 1996 οδήγησε την Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, επεκτείνοντας τη φήμη του και σε διεθνές επίπεδο.

Για τη συνολική του προσφορά στο άθλημα, ο Λένι Ουίλκενς έχει ενταχθεί τρεις φορές στο Hall of Fame του NBA: ως παίκτης (1989), ως προπονητής (1998) και ως μέλος της Ολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ (2010).

Με καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Ουίλκενς συγκαταλέγεται στα πιο επιδραστικά πρόσωπα που πέρασαν ποτέ από το αμερικανικό μπάσκετ.

