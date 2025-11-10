Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ωραίος αλλά… μοιραίος ο «Greek Freak» κόντρα στους Ρόκετς του Σενγκούν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εντυπωσιακός, αλλά στο τέλος εξελίχθηκε σε μοιραίο της ομάδας του, με τους Ρόκετς του clutch Αλπερέν Σενγκούν να παίρνουν σπουδαίο «διπλό» στο «σπίτι» των Μπακς.

Γιάννης Αντετοκούνμπο
AP Photo/Morry Gash
Το Χιούστον επικράτησε 122-115 στο Μιλγουόκι, με τον Τούρκο «σταρ» να είναι εξαιρετικός στα κρίσιμα σημεία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος συνεχίζει να έχει πάνω από έναν πόντο ανά λεπτό κι οδεύει προς ένα ιστορικό ρεκόρ, σκόραρε 37 πόντους με 14/25 σουτ, αλλά στο τέλος εξελίχθηκε σε μοιραίο.

Ο «Greek Freak» είχε 0/2 βολές στο 113-115, έκανε λάθος στο 113-117, ενώ έχασε στην άμυνα τον Σενγκούν, ο οποίος με γκολ φάουλ έκανε το 119-114, 23.4’’ πριν το φινάλε, «κλειδώνοντας» τη νίκη της ομάδας του.

Ο Τούρκος μέτρησε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ κι 7 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ των Ρόκετς ήταν ο Κέβιν Ντουράντ με 31 πόντους. O «KD» μέχρι να αναλάβει δράση ο Σενγκούν στο τέλος ήταν εκείνος που κράτησε όρθια την ομάδα του.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

  • 37 πόντοι
  • 14/24 δίποντα
  • 0/1 τρίποντο
  • 9/14 βολές
  • 8 ριμπάουντ
  • 3 ασίστ
  • 1 μπλοκ
  • 3 λάθη
  • 0 στο +/-
  • σε 35:38

Το Χιούστον ανέβηκε στο 6-3, ενώ παράλληλα ανάγκασε το Μιλγουόκι να πέσει στο 6-4. Όσον αφορά στη συνέχεια, οι Μπακς έχουν τέσσερα ματς σε έξι βράδια, με τους Μάβερικς να είναι ο επόμενος αντίπαλους τους. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Ντάλας τα ξημερώματα της Τρίτης στις 03:30.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-28, 61-50, 85-82, 115-122
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 9 (3), Αντετοκούνμπο 37 (8ριμπ.), Τέρνερ 13 (1τρ., 6ριμπ.), Γκριν 3 (1), Ρόλινς 19 (3τρ., 5ασ.), Κόφι, Κούζμα 11 (3), Πόρτις 11 (1), Άντονι 12 (1τρ., 5ριμπ., 6ασ.)
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ (Ίμε Ουντόκα): Ντουράντ 31 (2τρ., 7ασ.), Σμιθ 16 (3τρ., 9ριμπ.), Σενγκούν 23 (1τρ., 11ριμπ., 7ασ., 5λ.), Τόμσον 14 (8ριμπ., 5ασ.), Οκόγκι, Άνταμς 12 (6ριμπ.), Σέπαρντ 16 (4), Ίζον 6 (8ριμπ.), Καπέλα 4

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11):

  • Μιλγουόκι – Χιούστον 115-122
  • Νέα Υόρκη – Μπρούκλιν 134-98
  • Ορλάντο – Βοστώνη 107-111
  • Μέμφις – Οκλαχόμα 100-114
  • Φιλαδέλφεια – Ντιτρόιτ 108-111
  • Γκόλντεν Στέιτ – Ιντιάνα 114-83
  • Σακραμέντο – Μινεσότα 117-144

