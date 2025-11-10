Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ωραίος αλλά… μοιραίος ο «Greek Freak» κόντρα στους Ρόκετς του Σενγκούν

Το Χιούστον επικράτησε 122-115 στο Μιλγουόκι, με τον Τούρκο «σταρ» να είναι εξαιρετικός στα κρίσιμα σημεία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος συνεχίζει να έχει πάνω από έναν πόντο ανά λεπτό κι οδεύει προς ένα ιστορικό ρεκόρ, σκόραρε 37 πόντους με 14/25 σουτ, αλλά στο τέλος εξελίχθηκε σε μοιραίο.

Ο «Greek Freak» είχε 0/2 βολές στο 113-115, έκανε λάθος στο 113-117, ενώ έχασε στην άμυνα τον Σενγκούν, ο οποίος με γκολ φάουλ έκανε το 119-114, 23.4’’ πριν το φινάλε, «κλειδώνοντας» τη νίκη της ομάδας του.

Ο Τούρκος μέτρησε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ κι 7 ασίστ, ενώ πρώτος σκόρερ των Ρόκετς ήταν ο Κέβιν Ντουράντ με 31 πόντους. O «KD» μέχρι να αναλάβει δράση ο Σενγκούν στο τέλος ήταν εκείνος που κράτησε όρθια την ομάδα του.

Οι αριθμοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο

37 πόντοι

14/24 δίποντα

0/1 τρίποντο

9/14 βολές

8 ριμπάουντ

3 ασίστ

1 μπλοκ

3 λάθη

0 στο +/-

σε 35:38

Το Χιούστον ανέβηκε στο 6-3, ενώ παράλληλα ανάγκασε το Μιλγουόκι να πέσει στο 6-4. Όσον αφορά στη συνέχεια, οι Μπακς έχουν τέσσερα ματς σε έξι βράδια, με τους Μάβερικς να είναι ο επόμενος αντίπαλους τους. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Ντάλας τα ξημερώματα της Τρίτης στις 03:30.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-28, 61-50, 85-82, 115-122

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 9 (3), Αντετοκούνμπο 37 (8ριμπ.), Τέρνερ 13 (1τρ., 6ριμπ.), Γκριν 3 (1), Ρόλινς 19 (3τρ., 5ασ.), Κόφι, Κούζμα 11 (3), Πόρτις 11 (1), Άντονι 12 (1τρ., 5ριμπ., 6ασ.)

ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ (Ίμε Ουντόκα): Ντουράντ 31 (2τρ., 7ασ.), Σμιθ 16 (3τρ., 9ριμπ.), Σενγκούν 23 (1τρ., 11ριμπ., 7ασ., 5λ.), Τόμσον 14 (8ριμπ., 5ασ.), Οκόγκι, Άνταμς 12 (6ριμπ.), Σέπαρντ 16 (4), Ίζον 6 (8ριμπ.), Καπέλα 4

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (10/11):

Μιλγουόκι – Χιούστον 115-122

Νέα Υόρκη – Μπρούκλιν 134-98

Ορλάντο – Βοστώνη 107-111

Μέμφις – Οκλαχόμα 100-114

Φιλαδέλφεια – Ντιτρόιτ 108-111

Γκόλντεν Στέιτ – Ιντιάνα 114-83

Σακραμέντο – Μινεσότα 117-144

