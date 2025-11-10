Παρί – Παναθηναϊκός, Ατάμαν: «Ο Φαρίντ θα πάρει 15-20 λεπτά, μπορεί να γυρίσει νωρίτερα ο Χολμς»

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναχώρησε για το Παρίσι, όπου την Τρίτη (11/11) θα αντιμετωπίσει την Παρί, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague.

O Εργκίν Αταμάν έχει στη διάθεση του το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού», Κένεθ Φαρίντ, αλλά και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Αντίθετα, δεν ισχύει το ίδιο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση και τέθηκε νοκ άουτ από το ματς με τη γαλλική ομάδα, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται για το παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Αταμάν και Φαρίντ μίλησαν κατά την αναχώρηση της ομάδας για Γαλλία, με τον Τούρκο τεχνικό να αναφέρεται στην κατάσταση του Αμερικανού ψηλού, τις επιστροφές των Γιούρτσεβεν και Χολμς, αλλά και στη στήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Φαρίντ, από την πλευρά του, μίλησε για τον στόχο που έχει με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο χαρακτήρισε ως μια ευκαιρία για τον ίδιο.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

Για τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια: «Είναι διπλή αγωνιστική και θα αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικές ομάδες, όχι όσον αφορά το όνομα, αλλά το στυλ παιχνιδιού. Η Παρί παίζει ένα γρήγορο παιχνίδι, για την ακρίβεια παίζει όπως πέρσι και με τον Χίφι και τον Ρόμπινσον επιτίθονται στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα και ψάχνουν τους αιφνιδιασμούς και τα σουτ. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα και έχει πολύ επιθετική άμυνα και για εμάς θα είναι πολύ σημαντική η άμυνα στον αιφνιδιασμό και να έχουμε τον ρυθμό μας στην επίθεση».

Για την κατάσταση του Φαρίντ: «Μόλις ήρθαμε από την προπόνηση κι έκανε προπόνηση με εμάς. Την μόνη ομαδική προπόνηση που μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις συνθήκες. Είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης κι από την πρώτη προπόνηση που άφησε πολύ καλή εντύπωση. Έχει ενέργεια κι αυτοπεποίθηση και είναι ένας παίκτης που σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε, γιατί χωρίς σέντερ είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μπάσκετ. Και θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 15-20 λεπτά και τα άλλα λεπτά θα πάμε στον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου».

Για το πρόβλημα των ριμπάουντ: «Στα τελευταία παιχνίδια μας έλειψε ο… τερματοφύλακας κι ελπίζουμε ότι τώρα με τον Φαρίντ θα καλύψουμε αυτή την κατάσταση και ίσως υπάρχουν μερικά καλά νέα από τον Χολμς, που μπορεί σε 1-2 βδομάδες να επανέλθει, μαζί με τον Γιούρτσεβεν. Οπότε θα συνυπολογίσουμε τις καταστάσεις πριν πάρουμε άλλον παίκτη».

Για το στόχο της «διαβολοβδομάδας»: «Πάμε σε αυτή τη "διαβολοβδομάδα" για να κάνουμε 2 νίκες, αλλά αυτά παιχνίδια είναι διαφορετικά μεταξύ τους, όπως κάθε ματς στην Euroleague φέτος. Μπορούμε να κερδίζουμε τους πάντες, αλλά πρώτα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Παρί».

Για το μήνυμα στήριξης του Γιαννακόπουλου: «Με τον Γιαννακόπουλο πάντα είχαμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Δεν διαβάζω τα social media. Πάντα υποστηρίζει την ομάδα, εμένα και το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και το έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά το παρελθόν είναι παρελθόν και πρέπει να είμαστε καλύτεροι φέτος και ο στόχος δεν είναι να κερδίσουμε 4-5 ματς στην Euroleague και στο πρωτάθλημα. Στόχος στο τέλος της σεζόν να φτάσουμε στους στόχους μας».

Οι δηλώσεις του Κένεθ Φαρίντ

Για το αν είναι έτοιμος να παίξει με μία προπόνηση: «Πάντα είμαι έτοιμος να παίξω. Αγαπώ το μπάσκετ. Προσπαθώ να μένω πάντα έτοιμος σε όποια συνθήκη και αν είναι και όταν χρειαστεί είμαι έτοιμος να παίξω».

Για το αν έβλεπε Euroleague: «Έβλεπα Εuroleague και κυρίως έβλεπα τους παλιούς μου συμπαίκτες όπως ο Χουάντσο και ο Χεζόνια. Και βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και συνεχόμενα παιχνίδια και είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά για μένα είναι μία ευκαιρία».

Για το αν τα συνεχόμενα παιχνίδια του θυμίζουν το ΝΒΑ: «Έτσι είναι το μπάσκετ. Τα παιχνίδια δεν είναι κάθε μέρα, οπότε έχεις την ευλογία να έχεις μια μέρα ξεκούρασης. Έχεις την ευκαιρία να ξεκουραστείς και να προετοιμαστείς πριν από κάθε παιχνίδι και είναι στα πρότυπα του ΝΒΑ».

Για το αν είναι κουρασμένος από το ταξίδι για να παίξει 15-20 λεπτά: «Είναι μία δοκιμασία, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που ήρθα, δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τον εαυτό μου και το πόσα λεπτά θα μου δοθούν στο παρκέ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπω στο παρκέ και να δείξω ότι είμαι ικανός για αυτό το επίπεδο και ότι ακόμα το έχω στην Euroleague παρά τα 35 προς τα 36 χρόνια μου».

