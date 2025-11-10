Euroleague, Παρτιζάν: Έκρηξη για διαιτησία με Ολυμπιακό! «Ακραία διαφορά βολών 31-5 στο ΣΕΦ»

Ανακοίνωση για την διαιτησία που έχει μέχρι στιγμής στην Euroleague με αποκορύφωμα τα όσα έγιναν στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό εξέδωσε η Παρτιζάν. 

Ολυμπιακός - Παρτιζάν
Αντίδραση από τους Σέρβους για τη διαιτησία στο ΣΕΦ
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων» του Βελιγραδίου, η διοίκηση απευθύνθηκε με επίσημο τρόπο στην Euroleague, ζητώντας την ίση αντιμετώπιση από τη διαιτησία.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ενόψει της 10ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ, η KK Partizan Mozzart Bet απευθύνθηκε επίσημα στη διοίκηση της EuroLeague, ζητώντας την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματός της για ίσους όρους στη διοργάνωση.

Στους πρώτους εννέα αγώνες, η ομάδα μας έχει συχνά επηρεαστεί από ασυνεπή διαιτησία, συμπεριλαμβανομένων αρκετών προφανών λαθών που επηρέασαν σημαντικά τις πιθανότητες της ομάδας για νίκη σε κλειστούς αγώνες. Μερικά από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα ανύπαρκτο φάουλ στον Τζαμπάρι Πάρκερ στον αγώνα εναντίον της Μιλάνου, ένα μη καταλογιζόμενο προφανές λάθος κατά της Παρτιζάν εναντίον της Μπαρτσελόνα και μια σαφή ασυνέπεια στις καταλογίσεις φάουλ, που τονίζεται από την ακραία διαφορά στις βολές που επιχειρήθηκαν (31:5) εναντίον του Ολυμπιακού.

Τις τελευταίες σεζόν, η KK Partizan Mozzart Bet έχει αυξήσει σταθερά τις επενδύσεις της στην ομάδα. Οι οπαδοί της θεωρούνται από τους πιο παθιασμένους στην EuroLeague, δημιουργώντας μια από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στη διοργάνωση. Ο σύλλογος δεν επιδιώκει προνομιακή μεταχείριση ή επιείκεια - ζητά μόνο συνεπή διαιτησία σε όλα τα επερχόμενα παιχνίδια και την ευκαιρία να αγωνίζεται για νίκες επί ίσοις όροις.

Για να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη, ο σύλλογος σχεδιάζει να ζητήσει ανεξάρτητες αξιολογήσεις διαιτητών για κάθε παιχνίδι στο μέλλον, με στόχο να ανεβάσει αυτή την κρίσιμη πτυχή του ανταγωνισμού σε ένα επίπεδο που να εγγυάται ίσους όρους για όλες τις ομάδες.

Η KK Partizan Mozzart Bet καλεί επίσης τους οπαδούς της να αντιδρούν σε τυχόν λάθη διαιτησίας εντός των ορίων του αθλητικού πνεύματος, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν οικονομικά ή τη φήμη του συλλόγου. Ως ένα από τα πιο ενημερωμένα κοινά μπάσκετ, οι οπαδοί της Partizan αναγνωρίζουν εύκολα τις καταστάσεις εντός γηπέδου, αλλά ο σύλλογος τους ζητά να επικεντρώσουν όλη τους την ενέργεια στην υποστήριξη της ομάδας για να πετύχει μια κρίσιμη νίκη στον επόμενο αγώνα».

