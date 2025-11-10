Greek Basketball League: Ο Ναν αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής

Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 6ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου με 89-72 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Newsbomb

Κέντρικ Ναν
Ο Αμερικάνος σούπερ σταρ ήταν ο καλύτερος παίκτης της αγωνιστικής
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την πιο ολοκληρωμένη του εμφάνιση με τη φανέλα του «τριφυλλιού» έως τώρα, τη φετινή σεζόν αγωνιζόμενος για 25 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Ο Ναν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 κερδισμένα φάουλ, ενώ είχε 2 λάθη, 2 φάουλ και δέχθηκε 1 μπλοκ.

Χάρη σε αυτή την εξαιρετική εμφάνιση, συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο ranking, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ όλων των παικτών της 6ης αγωνιστικής, γεγονός που του χάρισε δίκαια τον τίτλο του MVP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ναν είναι ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού που κατακτά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη σε φετινή αγωνιστική της διοργάνωσης. Είχαν προηγηθεί ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος είχε αναδειχθεί MVP στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, που είχε λάμψει στην αγωνιστική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στην Τουρκία: Πάνω από 1.000 ποδοσφαιριστές παραπέμπονται για εμπλοκή σε στοιχηματικό σκάνδαλο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ στην ελληνική πολιτεία»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

20:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ από τον Θοδωρή Κυριακού

20:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τρόφιμα για αστροναύτες με βάση τα ούρα θα δοκιμαστούν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: «Μια βασική ικανότητα για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος»

20:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Μηνάς: Το Ηράκλειο γιορτάζει τον πολιούχο του με σειρά θρησκευτικών εκδηλώσεων

20:41WHAT THE FACT

Point Nemo: Το πιο απομονωμένο σημείο του κόσμου, πιο κοντά στο διάστημα παρά στη Γη

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Ναν αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αστυνομικός μετέφερε στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη που ήταν εγκλωβισμένη στην κακοκαιρία

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βίντεο από τη στιγμή που η πεζή ελέγχει τον δρόμο λίγο πριν παρασυρθεί από το αυτοκίνητο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη ανάρτηση του Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: «Η αλήθεια θα επικρατήσει»

20:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι Δημοκρατικοί που υποστηρίζουν τη συμφωνία των Ρεπουμπλικανών για τη λήξη του shutdown της κυβέρνησης και γιατί

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

19:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Πελοπόννησο- Πού έβρεξε περισσότερο

19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι ατάκες Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αποκλεισμό και Κωστούλα, Τεττέη

19:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Κακοκαιρίας συνέχεια και την Τρίτη – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Μέσα σε 2 λεπτά έγινε το μακελειό - «Κρατούσε γονυπετής το χέρι του δολοφονημένου Καργάκη»

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

17:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Τούρκος σεισμολόγος προειδοποιεί: «Έρχονται 8 Ρίχτερ στο Αιγαίο - Αφύσικη η κατάσταση»

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν κινητό - «Έχει γίνει έντονο θέμα»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε λήγουν οριστικά τα ροζ διπλώματα οδήγησης - Υποχρεωτική αντικατάσταση

19:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ισχυρισμό Σαμαρά για «μετάλλαξη» της ΝΔ σε Σημιτικό ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος και τρόμος στις φαβέλες του Ρίο: Η αιματηρή επιχείρηση κατά των Comando Vermelho

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Η μητέρα του Καργάκη με έβρισε, μας χώρισε η αστυνομία», είπε η αδελφή της 56χρονης που σκοτώθηκε

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος εμφανίζεται στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Δεκέμβριο

19:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες - «Η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει»

20:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 55χρονη που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανήλικων δίδυμων

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο δημοσιογράφος Σταύρος Πασάκος

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία – «Δεν απογειωνόμαστε, εκτός εάν…»

18:12LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Ορφέας και Άννα παντρεύονται

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου - «Κρατήθηκε όλη νύχτα σε κελί» - Τι απαντά η αστυνομία

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Αστυνομικός μετέφερε στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη που ήταν εγκλωβισμένη στην κακοκαιρία

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Ροδόπη: Πέθανε 14χρονη μαθήτρια στο Γυμνάσιο Σαπών – Το «αντίο» των καθηγητών

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ