Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το 2Χ2 σε δύσκολη αποστολή

Αποστολή στη Μαδρίτη: Γιάννης Κουβόπουλος

Το πρωί της Τετάρτης (12/11) ο Παναθηναϊκός AKTOR άφησε πίσω του το Παρίσι και τη σημαντική νίκη επί της Παρί με τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του να... προσγειώνονται στη Μαδρίτη.

Ο Τούρκος τεχνικός, από την πρώτη στιγμή, ξεκαθάρισε στους «πράσινους» πως θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους ολοκληρωτικά ότι συνέβη στο Παρίσι και να επικεντρωθούν πλήρως στην αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:45).

Μια αναμέτρηση όπου ο βαθμός δυσκολίας της δεν έχει καμία σχέση με εκείνον του αγώνα της Τρίτης, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει μεν καλύτερη ψυχολογία και μεγαλύτερη δυναμική, την Ρεάλ όμως να παίζει στην έδρα της και παράλληλα να έρχεται... πληγωμένη από την εκτός έδρας ήττα κόντρα στη Βαλένθια.

Η Ρεάλ βρίσκεται στο 5-5 μέχρι στιγμής μετρώντας δύο συνεχόμενες νίκες, πριν από την ήττα με τη Βαλένθια, αφού διέσυραν την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ και εν συνεχεία πήραν το μεγάλο ντέρμπι και μάλιστα εκτός έδρας κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR την ίδια ώρα και για μία ακόμα φορά πρέπει να διαχειριστεί τα πολύ σημαντικά προβλήματα που έχει, με τον Εργκίν Αταμάν να... τρίβει τα χέρια του από το ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ και το πως ο έμπειρος παίκτης άλλαξε επίπεδο την ομάδα του, αλλά αυτό δεν τον σταματάει από το να είναι αποφασισμένος να «κυνηγήσει», μέχρι τέλους την νίκη.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Πιότρ Πατσούσιακ (Πολωνία).

