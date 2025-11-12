Παναθηναϊκός AKTOR: Ξέσπασμα Σλούκα - «Ναι ρε, δεν ξέρει ο προφεσόρ!» (video)

Μετά το τέλος του μεγάλου διπλού, ακολούθησαν πανηγυρισμοί και έντονα χαμόγελα στα αποδυτήρια των «πρασίνων». Όπως συνηθίζει, ο Εργκίν Αταμάν συγκέντρωσε τους παίκτες του για την καθιερωμένη ομιλία του, όπου συνεχάρη όλους για την εμφάνιση και την προσπάθεια που έφεραν τη σημαντική νίκη στη Γαλλία.

Κι εκεί, λίγο μετά το τέλος των λόγων του Τούρκου τεχνικού, ήρθε η στιγμή του Κώστα Σλούκα να κλέψει την παράσταση! Με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού απευθύνθηκε προς τους συμπαίκτες του λέγοντας γελώντας: «Δεν ξέρει ρε ο προφεσόρ, δεν ξέρει!»

Δείτε το βίντεο:

A night of effort, energy, and teamwork. The kind of win that comes from staying humble and together until the very end! ??



Full locker room speech now on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w ?#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/MY3wf14gg7 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 12, 2025

