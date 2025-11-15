GBL: Δοκιμασία στο Μαρούσι για την ΑΕΚ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11)

Με τρία παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει διεξάγεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, όπου το Μαρούσι υποδέχεται την ΑΕΚ. Η «Ένωση» μετράει δύο σερί ήττες, αλλά μεσοβδόμαδα επικράτησε της Ρίγας κι έκανε το «4 στα 4» στο BCL. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι νίκησαν, την προηγούμενη αγωνιστική, τον Κολοσσό στη Ρόδο και πανηγύρισε το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα του στα τελευταία τρία ματς.

O προπονητής της «Ένωσης», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε εν όψει του αγώνα: «Όταν παίξαμε με το Μαρούσι την περασμένη περίοδο, το ματς είχε ξανά μεγάλη σημασία και για τους δύο, όμως πρέπει να πω, ότι δεν έχει καμία σχέση η περσινή με την εφετινή ομάδα του Αμαρουσίου. Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι με πολύ καλό προπονητή και σίγουρα είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, που καλούμαστε να δώσουμε μέχρι στιγμής, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Είναι ισορροπημένη ομάδα με καλούς σκόρερ και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, το οποίο απαιτούσε σίγουρα περισσότερες από δύο ημέρες προετοιμασίας…»

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ χρειάζεται εννιά πόντους για να φτάσει τους 500 στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το Μαρούσι – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (15/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/11):

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) 10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι 10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) 11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές) 13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι 13:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 1ος Ημιτελικός Διπλού 13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές) 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο 14:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2 2025-2026 14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές) 15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 1ος Ημιτελικός Μονού 15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Tissot Sprint) 16:00 Novasports Prime Καζακστάν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers 2025 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος betsson – Πανιώνιος Stoiximan GBL 17:10 COSMOTE SPORT 4 HD NBA on Fire 2025-26 Ε3 Μπάσκετ 18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα Ιαπωνική - Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΑΕΚ Stoiximan GBL 19:00 Novasports Start Κύπρος – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 3HD Λιχτενστάιν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 2HD Τουρκία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 Novasports 1HD Γεωργία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο DAIKIN Bundesliga 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 2ος Ημιτελικός Διπλού 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζίλιγχαμ – Κρόουλι Sky Bet EFL League Two 2025-26 19:45 Mega News Ολυμπιακός – Κασάνο EHF European Cup 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League 21:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025 2ος Ημιτελικός Μονού 21:45 Novasports Prime Δανία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 4HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ρουμανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 3HD Σλοβενία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 ALPHA Ελλάδα – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers 2025 23:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 02:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολομβία - Νέα Ζηλανδία Διεθνής Φιλικός Αγώνας 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς - Λος Άντζελες Λέικερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 05:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2025 322: Τζακ Ντέλα Μανταλένα - Ισλάμ Μαχάτσεφ

Διαβάστε επίσης