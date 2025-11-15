GBL: Δοκιμασία στο Μαρούσι για την ΑΕΚ - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11)
Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα του Αμαρουσία, με στόχο την επιστροφή στις νίκες στην GBL – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11).
Με τρία παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.
Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει διεξάγεται στο κλειστό του Αγίου Θωμά, όπου το Μαρούσι υποδέχεται την ΑΕΚ. Η «Ένωση» μετράει δύο σερί ήττες, αλλά μεσοβδόμαδα επικράτησε της Ρίγας κι έκανε το «4 στα 4» στο BCL. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι νίκησαν, την προηγούμενη αγωνιστική, τον Κολοσσό στη Ρόδο και πανηγύρισε το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα του στα τελευταία τρία ματς.
O προπονητής της «Ένωσης», Ντράγκαν Σάκοτα, δήλωσε εν όψει του αγώνα: «Όταν παίξαμε με το Μαρούσι την περασμένη περίοδο, το ματς είχε ξανά μεγάλη σημασία και για τους δύο, όμως πρέπει να πω, ότι δεν έχει καμία σχέση η περσινή με την εφετινή ομάδα του Αμαρουσίου. Είναι πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι με πολύ καλό προπονητή και σίγουρα είναι το πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, που καλούμαστε να δώσουμε μέχρι στιγμής, είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη. Είναι ισορροπημένη ομάδα με καλούς σκόρερ και περιμένουμε ένα δύσκολο ματς, το οποίο απαιτούσε σίγουρα περισσότερες από δύο ημέρες προετοιμασίας…»
Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ χρειάζεται εννιά πόντους για να φτάσει τους 500 στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Το Μαρούσι – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (15/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 18:15 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (15/11):
09:35
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:00
Novasports 6HD
DP World Tour Championship
3η μέρα, Ντουμπάι
10:20
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00
Novasports 6HD
DP World Tour Championship
3η μέρα, Ντουμπάι
13:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
1ος Ημιτελικός Διπλού
13:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο
14:00
Action 24
Μακεδονικός Νεάπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας
Greek Super League 2 2025-2026
14:40
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
1ος Ημιτελικός Μονού
15:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Βαλένθια (Tissot Sprint)
16:00
Novasports Prime
Καζακστάν – Βέλγιο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μύκονος betsson – Πανιώνιος
Stoiximan GBL
17:10
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA on Fire 2025-26 Ε3
Μπάσκετ
18:15
ΕΡΤ Sports 1
Καρδίτσα Ιαπωνική - Περιστέρι Betsson
Stoiximan GBL
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μαρούσι – ΑΕΚ
Stoiximan GBL
19:00
Novasports Start
Κύπρος – Αυστρία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 3HD
Λιχτενστάιν – Ουαλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 2HD
Τουρκία – Βουλγαρία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 1HD
Γεωργία – Ισπανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Φούσε Βερολίνου – Κίελο
DAIKIN Bundesliga 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
2ος Ημιτελικός Διπλού
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Τζίλιγχαμ – Κρόουλι
Sky Bet EFL League Two 2025-26
19:45
Mega News
Ολυμπιακός – Κασάνο
EHF European Cup
20:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Α1 Γυναικών Volley League
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Nitto ATP Finals 2025
2ος Ημιτελικός Μονού
21:45
Novasports Prime
Δανία – Λευκορωσία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 4HD
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ρουμανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Σλοβενία – Κόσοβο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Ελβετία – Σουηδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
ALPHA
Ελλάδα – Σκωτία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
02:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Κολομβία - Νέα Ζηλανδία
Διεθνής Φιλικός Αγώνας
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Λος Άντζελες Λέικερς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
05:00
COSMOTE SPORT 7 HD
UFC Fight Night 2025
322: Τζακ Ντέλα Μανταλένα - Ισλάμ Μαχάτσεφ