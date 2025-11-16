Eurocup: Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν ότι η αναμέτρηση με τη Βενέτσια για το Eurocup στις 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στην «Pais Arena».

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που επισημοποιεί την επιστροφή της στο Ισραήλ, έπειτα από δύο χρόνια! Φυσικά, μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να επιστρέψουν όλες οι ομάδες της χώρας που παίζουν στην Ευρώπη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια ημέρα (βλ. 4 Δεκεμβρίου) αγωνίζεται κι η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Εκτός απροόπτου κι αυτός ο αγώνα θα γίνει στο Ισραήλ.

חוזרים לפיס ארנה!

אחרי יותר משנתיים של ציפייה אנחנו סוף סוף חוזרים לארח את משחקי היורוקאפ.



על אף התזמון המאתגר של חזרת המשחקים, שנופלת בדיוק על תקופת חג החנוכה ועל זמינות מוגבלת של הפיס ארנה (אתגר שגם הקבוצות התל אביביות חוות), אנו שמחים לעדכן כי משחק החזרה מול ונציה, שיתקיים… pic.twitter.com/YGr4t7edau — Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) November 16, 2025

Διαβάστε επίσης