Eurocup: Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την επιστροφή της στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!
Η Χάποελ Ιερουσαλήμ έγινε η πρώτη ομάδα από το Ισραήλ, η οποία ανακοίνωσε την επιστροφή των ευρωπαϊκών αγώνων της στη φυσική έδρα της.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν ότι η αναμέτρηση με τη Βενέτσια για το Eurocup στις 4 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί στην «Pais Arena».
Η Χάποελ Ιερουσαλήμ έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που επισημοποιεί την επιστροφή της στο Ισραήλ, έπειτα από δύο χρόνια! Φυσικά, μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να επιστρέψουν όλες οι ομάδες της χώρας που παίζουν στην Ευρώπη.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι την ίδια ημέρα (βλ. 4 Δεκεμβρίου) αγωνίζεται κι η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Εκτός απροόπτου κι αυτός ο αγώνα θα γίνει στο Ισραήλ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:33 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Πέρασε από την Τρίπολη και επέστρεψε στην κορυφή ο Ηρακλής
15:27 ∙ WHAT THE FACT
Δεν είναι μόνο το γιαούρτι: 6 τροφές που περιέχουν περισσότερα προβιοτικά
12:10 ∙ WHAT THE FACT
Βρήκατε τους καθαριστήρες σας σηκωμένους; Τι μπορεί να σημαίνει
09:26 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα
06:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ