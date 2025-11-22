Μύκονος - Παναθηναϊκός AKTOR 65-78: Ο Κέντρικ Ναν... μίλησε την κατάλληλη στιγμή

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, έκανε το χρέος του, επικράτησε της Μυκόνου με 78-65 στο νησί των ανέμων και προσέθεσε μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό του, στην προσπάθεια του για κατάληψη της πρωτιάς στην βαθμολογία της regular season.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ο οποίος εκτός από πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, ήταν ο παίκτης που έκανε τα πάντα, έχοντας και 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, αλλά και 6 κλεψίματα, παίζοντας εξαιρετικές άμυνες σε κρίσιμες φάσεις του παιχνιδιού.

Πέραν του Ναν, εξαιρετική εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησαν και οι Σαμοντούροβ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Φαρίντ με 10 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Σορτς με 12 πόντους και 2 ασίστ, αλλά και ο Κώστας Σλούκας που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 ασίστ.

Πολύ δυναμικό το ξεκίνημα της Μυκόνου στο παιχνίδι, με τον Μουρ να είναι πρωταγωνιστής και με δύο συνεχόμενα δικά του τρίποντα, η ομάδα της Ζιάγκου κατάφερε να πάρει προβάδισμα με 8-2. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε καταφέρει να βρει ρυθμό, αλλά και τρόπο να μπει στο παιχνίδι, με τον Σορτς μάλιστα να τραυματίζεται στο ζυγωματικό έπειτα από χτύπημα του Ρεί. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού πέρασε εκτός και διαπιστώθηκε πως δεν ήταν κάτι το σοβαρό, με τον Ναν να περνάει στο παρκέ και να προσπαθεί να δώσει επιθετικές λύσεις. Στο 5’ το σκορ ήταν 10-7, με τον Παναθηναϊκό να προβληματίζει επιθετικά, κυρίως λόγω της αστοχίας του με τον Καλαϊτζάκη να έχει 0/3 τρίποντα. Στη συνέχεια ο Φαρίντ μείωσε σε 10-9, με τον Τιάγκο να ρίχνει πεντάδα με τρεις κοντούς και τον Καββαδά. Ο Έλληνας ψηλός ήταν εντυπωσιακός σε άμυνα και επίθεση και με 6 δικούς του πόντους και 3/3 δίποντα “οδήγησε” την ομάδα του στο 19-13, με τον Ναν να διαμορφώνει με τρίποντο το 19-16 που ήταν το σκορ της πρώτης περιόδου.

Τραγικές διαιτητικές αποφάσεις

Πολύ καλό το ξεκίνημα των γηπεδούχων και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την Μύκονο να κάνει σερί 5-0 και να προηγείται με 24-16, αλλά και 26-18 με τους “πράσινους” να συνεχίζουν να παρουσιάζουν ένα νωθρό πρόσωπο. Ο Αταμάν προσπαθούσε μέσω συνεχών αλλαγών να βρει τρόπο να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά η Μύκονος, έβλεπε τα πεντάρια της να είναι σε εξαιρετικό απόγευμα και ο Μουρ, μετά την εξαιρετική παρουσία του Καββαδά, πήρε τη σκυτάλη και έδωσε διαφορά 10 πόντων στην ομάδα του, 30-20, στο 15’. Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός άρχισε να… ξυπνάει και να ροκανίζει τη διαφορά, με τον Σλούκα να “εκτελεί” και να μοιάζει το παιχνίδι και τον Σορτς να… υπογράφει το 4-14 σερί του “τριφυλλιού” πουν έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία, 34-34. Οι διαιτητές είχαν αρχίσει να χάνουν τον έλεγχο, χάνοντας φάσεις, παίρνοντας λάθος αποφάσεις, μοιράζοντας τεχνικές ποινές για… πλάκα, με αποκορύφωμα το φάουλ που χρεώθηκε ο Μήτογλου, στο οποίο δεν είχε επαφή με τον αντίπαλο του και δέχθηκε και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 39-39.

Σαμοντούροβ και Σορτς έκαναν τη διαφορά με τους “πράσινους” να τα έχουν “σπάσει”

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα από το ξεκίνημα των δύο προηγούμενων δεκαλέπτων, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει κάτι ουσιαστικό. Οι “πράσινοι” ναι μεν πήραν το προβάδισμα με 41-45 αλλά έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία να το διευρύνουν και να “χτίσουν” μια διαφορά που θα τους έδινε άνεση στο παιχνίδι τους. Ο Καλαϊτζάκης δέχθηκε αντιαθλητικό φάουλ, αλλά ο Έλληνας παίκτης αστόχησε και στις δύο βολές, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε και την επίθεση. Η Μύκονος μείωσε σε 46-47, με τους Ρογκαβόπουλο και Ναν να κάνουν το 46-51, στο 25’. Ο Παναθηναϊκός είχε τεράστιο πρόβλημα στα σουτ έξω από τη γραμμή του τρίποντου, με τους “πράσινους” να έχουν μέχρι αυτό το σημείο μόλις 2/15 που σημαίνει μόλις 13%. Ο Ναν αστόχησε σε ένα ακόμα, ο Άπλμπι βγήκε στον αιφνιδιασμό και έκανε το 48-51, τρία λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Αταμάν αποφάσεις να ρίξει και πάλι τρεις κοντούς στο παρκέ (Ναν, Σλούκα, Σορτς), με τον Σορτς να κάνει το 48-53, αλλά ο Κάναντι με σουτ τριών πόντων μείωσε και πάλι στο καλάθι, 51-53. Ο Σορτς συνέχιζε να δίνει λύσεις, ο Σαμοντούροβ ήταν εξαιρετικός και ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 51-58, χάρη σε ένα ακόμα τρομερό μπλοκ του Κένεθ Φαρίντ.

Αξιοσημείωτο το τραγικό ποσοστό ευστοχίας του Παναθηναϊκού από το τρίποντο, με τους παίκτες του Αταμάν να έχουν μόλις 11% και 2/18 τρίποντα.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου ο Παναθηναϊκός με καλάθι του Φαρίντ προηγήθηκε με 51-60, αλλά η Μύκονος βρήκε και πάλι τον τρόπο να μείνει.. ζωντανή και με τον Χέσον να δίνει λύσεις το σκορ έγινε 57-60, στο 33’. Ο Σορτς βρήκε τη λύση από το τρίποντο για τον Παναθηναϊκό, η Μύκονος απάντησε άμεσα με τον Μούρ και ο Παναθηναϊκός ανταπάντησε με τον Ναν για το 60-66, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου έδωσε αέρα 8 πόντων στην ομάδα του, 60-68, πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Την ίδια ώρα ο Ναν έδινε πολλές λύσεις στην άμυνα με τον Σορτς να δίνει προβάδισμα 10 πόντων στην ομάδα του και ουσιαστικά να ρίχνει τίτλους τέλους στην αναμέτρηση.

Μελανό σημείο της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό τα 4/24 τρίποντα και το μόλις 16% ποσοστό της ομάδας του "τριφυλλιού".

Τα Δεκάλεπτα: 19-16, 39-39, 51-58, 65-78