Αταμάν: «Ήμασταν άστοχοι αλλά κερδίσαμε, ας τα βάλουμε την Τρίτη»
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την νίκη της ομάδας του στην Μύκονο, την αστοχία της, ενώ σχολίασε και την εμφάνιση του Κέντρικ Ναν.
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR μέσα στη Μύκονο ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στα πολλά χαμένα σουτ των παικτών του.
Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:
«Είμαι ικανοποιημένος που κερδίσαμε αλλά χάσαμε πολλά σουτ. Δεν μέτρησε πόσα τρίποντα εκτελέσαμε, πόσα ελεύθερα τρίποντα χάσαμε. Αν χάνεις τόσα σουτ, με όποια ομάδα και να παίζεις δεν είναι εύκολο να κερδίσεις. Κερδίσαμε. Χάσαμε τα σουτ, αλλά είναι σημαντικό να τα βάλουμε στην Euroleague».
Για την άμυνα του Ναν: «Έπαιξε καλά, έπαιξε καλά».
