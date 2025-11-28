Σέρβικα ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν»

Γρίφος η κατάσταση στην Παρτίζαν, μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η άφιξη του σπουδαίου Σέρβου τεχνικού στο Βελιγράδι, σήμανε εξελίξεις καθώς πρέπει να ξεκαθαριστεί το μέλλον του.

Στη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή (28/11) δε βρέθηκε λύση και η τελική απόφαση θα ληφθεί το Σάββατο, μετά από νέα επαφή. Οι φίλοι της Παρτίζαν είναι με το μέρος του προπονητή της ομάδας και η κατάσταση θυμίζει… καζάνι που βράζει.

Ο Ζόραν Σάβιτς αποτελεί παρελθόν, με τους Ζάρκο Πάσπαλιε και Μιλένκο Τέπιτς να είναι υποψήφιοι αθλητικοί διευθυντές. Όμως η υπόθεση είναι μάλλον πιο σοβαρή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το nova.rs.

Το σέρβικο Μέσο, αποκάλυψε πως ο Ομπράντοβιτς ζήτησε να παραιτηθεί ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόια Μιχαϊλοβιτς. Χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες, σχετικά με το αν μια τέτοια εξέλιξη θα κρατούσε τον «Ζοτς» στον πάγκο.