Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ο Σίλβα του έβαλε δύσκολα, αλλά ένα δεκάλεπτο του έφτασε!
Ο Κρις Σίλβα έκανε ό,τι ήθελε στο «ζωγραφιστό» κι η ΑΕΚ των σημαντικών απουσιών έδειξε άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά για ένα δεκάλεπτο κι επικράτησε 100-93.
Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «9 στα 9» και συνεχίζουν μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία της GBL.
