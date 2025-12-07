Παναθηναϊκός AKTOR - Πανιώνιος 110-66: Ρογκαβόπουλος show στο Telekom Center Athens!

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να πραγματοποιεί την καλύτερη και εντυπωσιακότερη εμφάνιση της καριέρας του, με 40 πόντους και 12/19 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός διέσυρε τον Πανιώνιο με 110-66.

Παναθηναϊκός AKTOR - Πανιώνιος 110-66: Ρογκαβόπουλος show στο Telekom Center Athens!
Ο Παναθηναϊκός πήρε μια τεράστια, σε έκταση, νίκη επί του Πανιωνίου με 110-66 διασύροντας ουσιαστικά την ομάδα της Νέας Σμύρνης η οποία δε μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική σε κανένα σημείο του αγώνα. Παρά το γεγονός ότι ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αγώνα τους Κέντρικ Ναν και Χουάντο Ενρναγκόμεθ για λόγους ξεκούρασης δίνοντας χρόνο και ευκαιρίες στο... ελληνικό αίμα της ομάδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο ο οποίος πραγματοποίησε την εμφάνιση της ζωής του "σμπαραλιάζοντας" και εκθέτοντας την άμυνα του Πανιωνίου. Ο Έλληνας παίκτης τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους και το εντυπωσιακό ρεκόρ των 12 εύστοχων τριπόντων σε 19 προσπάθειες.

Ο Πανιώνιος μπήκε στο ματς με ξεκάθαρη πρόθεση να πιέσει τον Παναθηναϊκό και να μην του επιτρέψει να επιβάλλει τον ρυθμό του και να «τρέξει» το παιχνίδι. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης προσπάθησε να «χτυπήσει» κοντά στο καλάθι με τον Ουότσον, αλλά οι «πράσινοι» είδαν τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ξεκινά «Ζεστός» και να είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Ο Αμερικανός σέντερ του Πανιωνίου έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 6-7, αλλά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 3/5 τρίποντα έδωσε προβάδισμα 5 πόντων στον Παναθηναϊκό, 18-13, με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα.

Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, αλλαγές για τον Αταμάν

Με ένα εύκολο δίποντο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 20-13, αλλά ο Ηλίας Ζούρος είχε σε καταπληκτικό απόγευμα τον Ουότσον ο οποίος ήταν όλα τα... λεφτά για τον Πανιώνιο. Ο σέντερ των «κυανέρυθρων» έφτασε τους 10 πόντους με 5/5 δίποντα και έκανε το 22-17, τρία λεπτά πριν από τη συμπλήρωσε 10 λεπτών αγώνα. Ο Αταμάν ξεκίνησε τις αλλαγές για να διατηρήσει φρέσκια την ομάδα του, στο παρκέ πέρασε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που είχε χάσει τον αγώνα με τη Βαλένθια λόγω διαστρέμματος και οι «πράσινοι» «έκλεισαν» το δεκάλεπτο προηγούμενοι με 30-21, με τον Γιούρτσεβεν να δίνει λύσεις μέσα στην ρακέτα.

Ο απόλυτος έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Στο πρώτο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός ήταν αποφασισμένος να βάλει τις βάσεις για να τελειώσει το ματς. Ρογκαβόπουλος και Καλαιτζάκης ανέλαβαν δράση για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, την ίδια στιγμή, να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Σαμοντούροφ ήταν ο παίκτης που έδωσε προβάδισμα 14 πόντων στον Παναθηναϊκό, 44-28, τη στιγμή που για τον Πανιώνιο προσπαθούσε ο Πάπας να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Σερί 21-6 και… καληνύχτα

Το σερί του Παναθηναϊκού καλά… κρατούσε με τον Σλούκα να μοιράζει τη μία ασίστ μετά την άλλη και με τον Τζι Τζέι Σορτς να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι και να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 46-30. Ο Ρογκαβόπουλος έφτανε τους 14 πόντους με 4/8 τρίποντα για το 49-30 και τον Σορτς να «σπάει» για πρώτη φορά το φράγμα των 20 πόντων, 51-30, δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 53-34, έπειτα από δύο ελεύθερες βολές του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Δυναμικό ξεκίνημα, «φωτιά» ο «Ρόγκα»

Πολύ δυναμικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, με τους «πράσινους» να «τρέχουν» σερί 7-0 σε λιγότερο από 1:30 λεπτά παιχνιδιού και να παίρνουν προβάδισμα 26 πόντων. Ο Πανιώνιος προσπαθούσε να βρει τρόπο να σκοράρει για να μαζέψει τη διαφορά, οι παίκτες των δύο ομάδων όμως δεν απέφευγαν τα αβίαστα λάθη όπως ο Ρογκαβόπουλος δεν απέφευγε τα… τρίποντα. Με το 5ο του αποψινό (σε 10 προσπάθειες) αλλά και δύο βολές από τον Τολιόπουλο, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 68-42, στο 25’.

Σόου Ρογκαβόπουλου και κοντά στη «40άρα» ο Παναθηναϊκός

Η συνέχεια ανήκε στον Βασίλη Τολιόπουλο ο οποίος πήρε τη.. σκυτάλη από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και με δύο συνεχόμενα δικά του τρίποντα ο Έλληνας γκαρντ έδωσε προβάδισμα 30 πόντων στην ομάδα του. Ο Τολιόπουλος ήταν εξαιρετικός, έχοντας 10 πόντους και 6 ασίστ, κάνοντας πάρα πολύ καλή δουλειά, με τον Ρογκαβόπουλο να συνεχίζει το κρεσέντο του για το 6ο τρίποντό του, για το 79-46. Η διαφορά είχε φτάσει στις παρυφές των 40 πόντων, με το 7ο τρίποντο του Νίκου Ρογκαβόπουλου, με το οποίο το σκορ έγινε 87-46.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν υπήρχε κανένα αγωνιστικό ενδιαφέρον πέραν του να γίνει γνωστό το τελικό σκορ, αλλά και το εντυπωσιακό ρεκόρ του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο οποίος στο 35 είχε φτάσει στα 9/14 τρίποντα και τους 31 πόντους, με το σκορ στο 99-53. Ο Τολιόπουλος «έπιασε» την «100άρα» και ο Ρογκαβόπουλος διέλυσε όλα τα ρεκόρ, όλα τα κοντέρ, όλες τις στατιστικές. Ο Έλληνας παίκτης δεν σταματούσε να «πυροβολεί» και με το 11ο τρίποντό του έκανε το 107-63, δύο λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε ένα ακόμα για το τελικό 110-66.

Τα Δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66

Δείτε ΕΔΩ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

