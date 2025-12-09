Παναθηναϊκός AKTOR: Ξανά ατομικό οι Οσμάν και Χολμς ενόψει της Αρμάνι Μιλάνο

Με μία προπόνηση στο Telecom Center Athens συνεχίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/12) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε ευχάριστα νέα από το μέτωπο των τραυματιών, καθώς οι Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς, ακολούθησαν για μια ακόμα μέρα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Τούρκος φόργουορντ ταλαιπωρείται από διάστρεμμα εδώ και τρεις εβδομάδες, είναι πολύ καλύτερα, αλλά κανείς δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό σε αυτή τη φάση της σεζόν.

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση είναι πιθανόν να προφυλαχθεί για ένα ακόμα ματς ο Οσμάν και να επιστρέψει είτε κόντρα στη Φενέρ, είτε κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Εκτός αποστολής, η οποία αναχωρεί για το Μιλάνο την Τετάρτη (10/12) θα είναι και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και της επιστροφής στην αγωνιστική δράση.