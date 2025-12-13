Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα

Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε 101-95 στην έδρα των «κυανέρυθρων» που συνεχίζουν να μην μπορούν να… σηκώσουν κεφάλι.

Newsbomb

Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματικό ντέρμπι στη Γλυφάδα, στο ματς της 10ης αγωνιστικής της GBL. Ο Πανιώνιος υποδέχτηκε τον Προμηθέα και οι Πατρινοί έφυγαν με το «διπλό» με 101-95. Μετά από κλειστό ματς αναφορικά τις διαφορές των δύο ομάδων.

Τα τελευταία λεπτά ήταν «θρίλερ», με τον Τσαλμπούρη με τρίποντο να κάνει το 95-94, αλλά από εκείνο το σημείο σκόραρε μόνο ο Προμηθέας και τελικά πήρε το σπουδαίο γι’ αυτόν αποτέλεσμα. Φέρνοντας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τον Πανιώνιο.

Ο Γκρέι με 21 πόντους στα κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, ήταν ο κορυφαίος. Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Καραγιαννίδης με 23. Ο ΜακΚάλουμ σημείωσε 16. Για τους ηττημένους, 23 είχε ο Λέμον και 18 ο Τσαλμπούρης.

Τα δεκάλεπτα: 30-25,52-51, 74-73, 95-101.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης στη Βουλή για αγρότες και οικονομία

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου

21:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Ταξική και όχι σεξιστική η φράση "σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν"»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

20:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα Γουντς: «Απόψε θα πεθάνεις» - Τα εφιαλτικά μηνύματα από stalker στη δημοσιογράφο

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

20:16ΚΥΠΡΟΣ

Μυστήριο στις φυλακές Κύπρου - 23χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του 10 ημέρες πριν αποφυλακιστεί

20:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Live - Το 19ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στην Καρδίτσα

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό

19:59TRAVEL

World Travel Market: Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για το 2026 - Πρώτο το Λονδίνο - Η θέση της Αθήνας

19:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ οι Όσμαν και Χολμς

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα του Ισλαμικού Κράτους σε Αμερκικανούς στη Συρία - Νεκροί 2 στρατιώτες κι ένας διερμηνέας

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση

19:30LIFESTYLE

Η κιθάρα του Kurt Cobain των Nirvana έχει νέο ιδιοκτήτη - Δωρεά το όργανο των 6 εκατ. δολαρίων

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στην Ελλάδα 35χρονος για φόνο στη Δανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στην Ελλάδα 35χρονος για φόνο στη Δανία

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

17:35LIFESTYLE

Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

18:04ΚΟΣΜΟΣ

22 χρόνια από το «τέλος» του Σαντάμ Χουσεΐν - Το χρονικό της σύλληψής του σε υπόγειο καταφύγιο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός ο Ραέντ Σαάντ νούμερο 2 της ένοπλης Χαμάς - Βίντεο του IDF από την «εξάλειψή του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ