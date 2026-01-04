Μια… ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Το σίριαλ με τον Αμερικανό φαίνεται πως ολοκληρώνεται, με τον παίκτη να καταλήγει στην ομάδα του Πειραιά. Ο ίδιος ήρθε σε συμφωνία με την Παρτίζαν για να μείνει ελεύθερος και στη συνέχεια να υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Η πλευρά του παίκτη προχώρησε τις επαφές με την Σέρβικη ομάδα. Το κλίμα στο Βελιγράδι δεν τον… σήκωνε πλέον και έτσι ούτε την ομάδα συνέφερε να μείνει εκεί, ούτε τον ίδιο.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε κάποια επαφή με την Παρτίζαν, με την πλευρά του παίκτη να βρίσκει τη λύση για την «ελευθερία» του. Η οποία μεταφράζεται σε buy out που πλησιάζει τις 500.000 ευρώ, όπως αποκαλύπτει και το Σέρβικο Telesport. Ενώ ήδη είχε συμφωνήσει η ελληνική ομάδα με τον Τζόουνς και ουσιαστικά περίμενε τις εξελίξεις.

Η Ντουμπάι πλήρωνε buy out, όμως ο Αμερικανός δεν ήθελε να πάει στα Εμιράτα. Όσο για την Μακάμπι δεν μπορούσε να φτάσει σε τέτοια επίπεδα για να πληρώσει την Παρτίζαν. Έτσι η κατάληξη είναι να πάει ο παίκτης στον Ολυμπιακό όπως όλα δείχνουν. Διαγράφηκε από την λίστα της Euroleague της ομάδας του Βελιγραδίου και το θέμα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά τις επόμενες ώρες.