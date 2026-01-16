Πένθος για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Έχασε» την γιαγιά του

Θρήνος στην οικογένεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR μοιράστηκε μέσω social media την τραγική είδηση του θανάτου της αγαπημένης του γιαγιάς. Ανεβάζοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της.

Η οικογένεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι ιδιαίτερα δεμένη και έτσι είναι λογικό η απώλεια της γιαγιάς του να τον έχει επηρεάσει συναισθηματικά. Γι’ αυτό και επέλεξε να μοιραστεί απλά αυτή τη φωτογραφία και όχι να τη συνοδεύσει με κάποιο μήνυμα.