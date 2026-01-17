Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς

Το ξεκίνημα του 2026 είναι το χειρότερο για την ομάδα του Παναθηναϊκού μιας και οι «πράσινοι» στη EuroLeague έχουν γνωρίσει τρεις ήττες σε τέσσερα ματς και έχουν προβληματίσει με την απόδοση τους, αλλά και με το γεγονός πως δεν έχουν καταφέρει να επιδείξουν πάνω στο παρκέ την αγωνιστική βελτίωση που περιμένουν όλοι στο κλαμπ.

Η ήττα, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, μοιάζει με το… κερασάκι στην τούρτα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χάνουν μέσα από τα χέρια τους ένα δικό τους παιχνίδι και παράλληλα οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν να δείχνουν πως κάτι δεν είναι ξεκάθαρο στο πλάνο του για την ομάδα.

Ακόμα στο χέρι του

Το… ευτύχημα σε όλα τα παραπάνω είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα την ευκαιρία να γυρίσει την κατάσταση, μιας και η κατάσταση είναι ακόμα στο χέρι του. Αρκεί Αταμάν και παίκτες να το πιστέψουν και να βγάλουν στο παρκέ τις πραγματικές τους δυνατότητες.

«Πληγωμένος» ο Αταμάν

Η ενόχληση του Τούρκου τεχνικού μετά την ήττα από τη Μπάγερν ήταν εμφανέστατη τόσο στις δηλώσεις στην τηλεόραση, όσο και στη συνέντευξη Τύπου, ενώ όσα ακολούθησαν με την άφιξη της ομάδας στην Αθήνα επέδειξαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως ο έμπειρος προπονητής θα σκληρύνει πολύ τη στάση του απέναντι στην ομάδα.

Από το αεροδρόμιο στο γήπεδο

Ο Παναθηναϊκός με το που προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πήγε κατευθείαν για προπόνηση στο Telekom Center Athens. Ο Αταμάν με τους συνεργάτες του έδειξαν βίντεο στους παίκτες, για πάνω από μία ώρα, με όλα τα κακώς κείμενα του αγώνα της Παρασκευής, ενώ μετά ξεκίνησε η προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ.

Πρόγραμμα Γολγοθάς σε μια εβδομάδα

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς στο κατάμεστο «Παλατάκι» με την αύρα της αλλαγής διοίκησης στον ΠΑΟΚ να δίνει έξτρα ώθηση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και να την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη.

Ο Παναθηναϊκός που δε θα έχει στη διάθεση του τους Ντίνο Μήτογλου και Κέντρικ Ναν (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) θα πρέπει να δείξει ότι έλαβε το μήνυμα και ότι αλλάζει… ρότα. Η επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική και θα πρέπει άπαντες να το λάβουν υπ’ όψιν τους. 48 ώρες μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μπασκόνια, με την νίκη να είναι μονόδρομος και 48 ώρες μετά το τζάμπολ με τους Βάσκους υπάρχει η αναμέτρηση στο Τελ Αβίβ με τη Μακάμπι.

Το τρία στα τρία μπορεί να αλλάξει άρδην την κατάσταση…