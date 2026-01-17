Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς

Η προσγείωση από το Μόναχο στην Αθήνα ήταν… απότομη για την ομάδα του «τριφυλλιού» με τον Εργκίν Αταμάν να δείχνει με τον δικό του τρόπο στους παίκτες του πως τα πράγματα από εδώ και πέρα θα είναι πολύ δύσκολα.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ξεκίνημα του 2026 είναι το χειρότερο για την ομάδα του Παναθηναϊκού μιας και οι «πράσινοι» στη EuroLeague έχουν γνωρίσει τρεις ήττες σε τέσσερα ματς και έχουν προβληματίσει με την απόδοση τους, αλλά και με το γεγονός πως δεν έχουν καταφέρει να επιδείξουν πάνω στο παρκέ την αγωνιστική βελτίωση που περιμένουν όλοι στο κλαμπ.

Η ήττα, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, μοιάζει με το… κερασάκι στην τούρτα, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χάνουν μέσα από τα χέρια τους ένα δικό τους παιχνίδι και παράλληλα οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν να δείχνουν πως κάτι δεν είναι ξεκάθαρο στο πλάνο του για την ομάδα.

Ακόμα στο χέρι του

Το… ευτύχημα σε όλα τα παραπάνω είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα την ευκαιρία να γυρίσει την κατάσταση, μιας και η κατάσταση είναι ακόμα στο χέρι του. Αρκεί Αταμάν και παίκτες να το πιστέψουν και να βγάλουν στο παρκέ τις πραγματικές τους δυνατότητες.

«Πληγωμένος» ο Αταμάν

Η ενόχληση του Τούρκου τεχνικού μετά την ήττα από τη Μπάγερν ήταν εμφανέστατη τόσο στις δηλώσεις στην τηλεόραση, όσο και στη συνέντευξη Τύπου, ενώ όσα ακολούθησαν με την άφιξη της ομάδας στην Αθήνα επέδειξαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως ο έμπειρος προπονητής θα σκληρύνει πολύ τη στάση του απέναντι στην ομάδα.

Από το αεροδρόμιο στο γήπεδο

Ο Παναθηναϊκός με το που προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πήγε κατευθείαν για προπόνηση στο Telekom Center Athens. Ο Αταμάν με τους συνεργάτες του έδειξαν βίντεο στους παίκτες, για πάνω από μία ώρα, με όλα τα κακώς κείμενα του αγώνα της Παρασκευής, ενώ μετά ξεκίνησε η προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ.

Πρόγραμμα Γολγοθάς σε μια εβδομάδα

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς στο κατάμεστο «Παλατάκι» με την αύρα της αλλαγής διοίκησης στον ΠΑΟΚ να δίνει έξτρα ώθηση στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και να την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη.

Ο Παναθηναϊκός που δε θα έχει στη διάθεση του τους Ντίνο Μήτογλου και Κέντρικ Ναν (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) θα πρέπει να δείξει ότι έλαβε το μήνυμα και ότι αλλάζει… ρότα. Η επόμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική και θα πρέπει άπαντες να το λάβουν υπ’ όψιν τους. 48 ώρες μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μπασκόνια, με την νίκη να είναι μονόδρομος και 48 ώρες μετά το τζάμπολ με τους Βάσκους υπάρχει η αναμέτρηση στο Τελ Αβίβ με τη Μακάμπι.

Το τρία στα τρία μπορεί να αλλάξει άρδην την κατάσταση…

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ για να τιμήσουν τον γνωστό φυσικό

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Οι 20 κινήσεις για την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Renault ρίχνει το βάρος της στα super hybrid

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς να αντιδράσετε και πού να απευθυνθείτε - Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης έβγαλε στενό συνεργάτη του Μαδούρο η πρόεδρος Ροδρίγκες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε μαθητές - Έντεκα τραυματίες

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Η απόφαση του ΕΦΚΑ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς

06:50LIFESTYLE

Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές συμβάσεις: Στόχος τα €1.500 στον ιδιωτικό τομέα το 2027 - Τι θα ισχύει για τα επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - Το προφίλ της οικογένειας - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ποιους αγρότες βγάζει το Μαξίμου «κόκκινη κάρτα» για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Μητσοτάκη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ