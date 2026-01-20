Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα για την Μπασκόνια - «Στηρίξτε την ομάδα όπως μόνο εσείς ξέρετε»

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο για τον αγώνα με την Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται απόψε (20/1, 21:15) την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες.

Στην προσπάθεια αυτή θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων του, με την ΚΑΕ να δίνει οδηγίες σε όσους πάνε στο γήπεδο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Τριφυλλιού στον κόσμο που θα βρεθεί στο Telekom Center Athens:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής αναμέτρησης (20/01, 21:15) με την Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz για την 23η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Είσοδος στο γήπεδο

  • Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15.
  • Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

  • Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’.
  • Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4, P6 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης).
  • Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Εισιτήρια

  • Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.
  • Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.
  • Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.
  • Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Θέσεις θεατών

  • Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

  • Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.
  • Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.
  • Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.
  • Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

  • Κράνη μοτοσικλέτας
  • Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)
  • Εύφλεκτα υλικά
  • Αιχμηρά αντικείμενα
  • Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

  • Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στην Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, σε μία ακόμη αναμέτρηση στο σπίτι μας».

