Final 8 Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα της διοργάνωσης - Πρόκριση για Μαρούσι και Ολυμπιακό (vids)

Αρχικά, η διοργάνωση στο Ηράκλειο «άνοιξε» με μία μεγάλη έκπληξη, καθώς το Μαρούσι επιβλήθηκε 87-80 του Άρη και τον άφησε εκτός συνέχειας, παίρνοντας παράλληλα την πρόκριση για την επόμενη φάση του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στην συνέχεια, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε στα ημιτελικά, αφήνοντας πίσω την ΑΕΚ, η οποία αγωνίστηκε με πάρα πολλά προβλήματα και χωρίς πλέι μέικερ, με αποτέλεσμα το έργο της να γίνεται εξαιρετικά δύσκολο.

Έτσι, η ομάδα των βορείων προαστίων της Αθήνας και οι Πειραιώτες θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους στον πρώτο ημιτελικό. Το ματς έχει οριστεί για το απόγευμα της Πέμπτης (19/02) στις 17:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Από εκεί και πέρα, την Τετάρτη (18/02) θα διεξαχθεί η δεύτερη ημέρα των προημιτελικών της διοργάνωσης. Αρχικά, στα 17:00 ο Ηρακλής θα παίξει κόντρα στην Μύκονο, ενώ στις 20:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του Final 8 στο Κύπελλο Ελλάδας

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Άρης 87-80

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 81-67

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17:00 Ηρακλής - Μύκονος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:00 Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ημιτελικά - Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

1. 17:00 Μαρούσι - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

2. 20:00 Νικητής Ηρακλής-Μύκονος vs Νικητής Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ

Τελικός - Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

20:00 Νικητής 1 - Νικητής 2

