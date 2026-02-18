Εκτέθηκε και πάλι η ΕΟΚ - Δεν άφησε την ομάδα του Αμαρουσίου να μπει στο γήπεδο!

Για μία ακόμα φορά η ΕΟΚ εκτέθηκε και αποδεικνύει στην πράξη πως δεν την ενδιαφέρει το καλό του μπάσκετ, όπως ευαγγελίζεται, αλλά το προσωπικό της συμφέρον.

Μετά τα περσινά ανεκδιήγητα γεγονότα με τον Πρόεδρο της ΕΟΚ να πετάει εκτός γηπέδου φιλάθλους που που τον αποδοκίμαζαν, φέτος η Ομοσπονδία το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Το Μαρούσι έχοντας πάρει την πρόκριση για τον αυριανό ημιτελικό, ζήτησε να βρεθεί στο γήπεδο σήμερα για να παρακολουθήσει από κοντά τις αναμετρήσεις των προημιτελικών, με την ΕΟΚ να αρνείται λόγω sold out.

Την ώρα που το παιχνίδι του Ηρακλή με την Μύκονο γίνεται μεταηύ συγγενών και φίλων, η ΕΟΚ βρήκε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το θεσμό για να συνεχίσει την κόντρα της με το Μαρούσι, που ουδεμία σχέση έχει με το μπάσκετ.