Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το βάπτισμα του πυρός με το τριφύλλι στο στήθος (pics, vids)

Αποστολή στο Ηράκλειο: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπορεί να μας έχει συνηθίσει να κάνει τα κορυφαία μεταγραφικά μπαμ του των καλοκαιριών, τώρα αποφάσισε να κάνει το ίδιο και τον χειμώνα.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει πραγματικότητα μια τεράστια μεταγραφή, ντύνοντας στα πράσινα τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός του "τριφυλλιού" έκανε το ντεμπούτο του απόψε στα "Δύο Αοράκια" και σε λιγότερο από δέκα λεπτά συμμετοχής, στο πρώτο μέρος κόντρα στον ΠΑΟΚ, έχει προλάβει να δείξει την απίστευτη ποιότητά του.

