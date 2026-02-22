Παναθηναϊκός AKTOR: «Κυνηγάει» τους οπαδούς που επιτέθηκαν ρατσιστικά στον Λεσόρ

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού δέχθηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου, ενώ και ο ίδιος κατήγγειλε το γεγονός αργότερα μέσω ανάρτησής του.

Τώρα, η «πράσινη» ΚΑΕ αναφέρει πως θα κινηθεί νομικά και πως έχει προβεί σε αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν την επίθεση.

Η ενημέρωση των «πράσινων» για τις ενέργειες που ακολούθησαν και θα ακολουθήσουν στη συνέχεια αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απέστειλε στην ΕΟΚ, με κοινοποίηση στην Εισαγγελία Ηρακλείου, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αίτημα παροχής στοιχείων των ατόμων που έκαναν τη βίαιη ρατσιστική επίθεση στον Ματίας Λεσόρ τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια (κατά την είσοδο του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του ημιχρόνου και κατά την επιστροφή του στο γήπεδο για το δεύτερο μέρος) του τελικού του Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό, επισυνάπτοντας και το σχετικό βίντεο ως αποδεικτικό υλικό.

Ακολούθως θα υποβληθεί μήνυση με βάση τον αντιρατσιστικό αλλά και τον αθλητικό νόμο. Είναι βέβαιο πως θα κυνηγήσουμε την υπόθεση με κάθε ένδικο μέσο και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τους αθλητές μας έναντι της αλητείας».