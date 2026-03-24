Ολυμπιακός: Στο στόχαστρο ο Φρανσίσκο – Όσα αναφέρουν στην Ισπανία

Η ισπανική «AS» παρουσίασε ένα εκτενές ρεπορτάζ για τον παίκτη της Ζαλγκίρις, ο οποίος διέψευσε ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα.

Το μαδριλένικο ΜΜΕ αναφέρει στο δημοσίευμα του ότι: «Πριν από λίγες ημέρες θεωρούνταν δεδομένη η μετακίνησή του στη Βαρκελώνη, ωστόσο ο ίδιος το διέψευσε, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν και άλλοι «μνηστήρες», κυρίως ο Ολυμπιακός».

Ο Φρανσίσκο είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της τρέχουσας Euroleague, καθώς είναι τέταρτος σε PIR με 20 ανά αγώνα, ενώ μετρά 17,1 πόντους και 6,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

