Euroleague Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός, έβδομος ο Παναθηναϊκός AKTOR κι έρχεται εβδομάδα «φωτιά»

Με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό AKTOR στην 7η θέση και την αγωνία των τριών τελευταίων… στροφών, ολοκληρώθηκε η 35η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στην έδρα της ουραγού Βιλερμπάν και ανέβηκαν στο 23-12. Ρεκόρ που τους τοποθετεί στην πρώτη θέση, ισοβαθμώντας με τη Φενέρμπαχτσε.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι σε αυτό το νούμερο, καθώς γνώρισε ήττα-σοκ με 98-96 στην έδρα της Μπασκόνια. Αποτέλεσμα που την έστειλε στο 22-13 Ρεκόρ το οποίο έφτασε και η Βαλένθια, μετά το άνετο «διπλό» στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια (94-81).

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία θα έχει αυτό το χαρακτηρισμό και για μπασκετικούς πέρα από θρησκευτικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται σε Βαρκελώνη και Βαλένθια, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ και ταξιδεύει στη Σόφια για να παίξει με την Χάποελ Τελ Αβίβ.

EUROLEAGUE – 35η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 85-76

Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 83-71

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR 92-88

Ντουμπάι BC – Μονακό 101-91

Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 82-89

Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 103-93

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντόλου Έφες 103-89

Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 74-82

Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 81-94

Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 98-96

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 23-12 Φενέρμπαχτσε 23-12 Ρεάλ Μαδρίτης 22-13 Βαλένθια 22-13 Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13 Ζαλγκίρις Κάουνας 21-14 Παναθηναϊκός AKTOR 20-15 Μπαρτσελόνα 20-15 Ερυθρός Αστέρας 19-16 Μονακό 19-16 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16 Ντουμπάι BC 18-17 Αρμάνι Μιλάνο 17-18 Παρτίζαν 15-20 Μπάγερν Μονάχου 15-20 Παρί 14-21 Βίρτους Μπολόνια 13-22 Μπασκόνια 11-24 Αναντόλου Έφες 10-25 Βιλερμπάν 8-27

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (36η)

Μ. Τρίτη 7/4

Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε

Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι

Ερυθρός Αστέρας – Παρί

Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου

Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μ. Τετάρτη 8/4