Euroleague Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός, έβδομος ο Παναθηναϊκός AKTOR κι έρχεται εβδομάδα «φωτιά»
Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στην έδρα της ουραγού Βιλερμπάν και ανέβηκαν στις 23 νίκες ισοβαθμώντας πλέον με την Φενέρμπαχτσε – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό AKTOR στην 7η θέση και την αγωνία των τριών τελευταίων… στροφών, ολοκληρώθηκε η 35η αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στην έδρα της ουραγού Βιλερμπάν και ανέβηκαν στο 23-12. Ρεκόρ που τους τοποθετεί στην πρώτη θέση, ισοβαθμώντας με τη Φενέρμπαχτσε.
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι σε αυτό το νούμερο, καθώς γνώρισε ήττα-σοκ με 98-96 στην έδρα της Μπασκόνια. Αποτέλεσμα που την έστειλε στο 22-13 Ρεκόρ το οποίο έφτασε και η Βαλένθια, μετά το άνετο «διπλό» στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια (94-81).
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία θα έχει αυτό το χαρακτηρισμό και για μπασκετικούς πέρα από θρησκευτικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται σε Βαρκελώνη και Βαλένθια, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ και ταξιδεύει στη Σόφια για να παίξει με την Χάποελ Τελ Αβίβ.
EUROLEAGUE – 35η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- Μπάγερν Μονάχου – Φενέρμπαχτσε 85-76
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα 83-71
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός AKTOR 92-88
- Ντουμπάι BC – Μονακό 101-91
- Ερυθρός Αστέρας – Παρτίζαν 82-89
- Παρί – Αρμάνι Μιλάνο 103-93
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αναντόλου Έφες 103-89
- Βιλερμπάν – Ολυμπιακός 74-82
- Βίρτους Μπολόνια – Βαλένθια 81-94
- Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης 98-96
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- Ολυμπιακός 23-12
- Φενέρμπαχτσε 23-12
- Ρεάλ Μαδρίτης 22-13
- Βαλένθια 22-13
- Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
- Ζαλγκίρις Κάουνας 21-14
- Παναθηναϊκός AKTOR 20-15
- Μπαρτσελόνα 20-15
- Ερυθρός Αστέρας 19-16
- Μονακό 19-16
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
- Ντουμπάι BC 18-17
- Αρμάνι Μιλάνο 17-18
- Παρτίζαν 15-20
- Μπάγερν Μονάχου 15-20
- Παρί 14-21
- Βίρτους Μπολόνια 13-22
- Μπασκόνια 11-24
- Αναντόλου Έφες 10-25
- Βιλερμπάν 8-27
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (36η)
Μ. Τρίτη 7/4
- Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR
- Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Φενέρμπαχτσε
- Ζαλγκίρις Κάουνας – Ντουμπάι
- Ερυθρός Αστέρας – Παρί
- Βίρτους Μπολόνια – Μπάγερν Μονάχου
- Βαλένθια – Αρμάνι Μιλάνο
- Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μ. Τετάρτη 8/4
- Μονακό – Βιλερμπάν
- Αναντολού Εφές – Παρτιζάν