e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών έως τις 30 Απριλίου

Συνολικά 1.177.920.384,15 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.725.124 δικαιούχους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ουρά από κόσμο έξω από τράπεζα στην Αθήνα
Συνολικά ποσό που ξεπερνά το 1,17 δισ. ευρώ αναμένεται να καταβληθεί σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους στο διάστημα 27 έως 30 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι πληρωμές κατανέμονται ως εξής:

  • Στις 27 Απριλίου θα δοθούν περίπου 1,12 δισ. ευρώ σε πάνω από 1,66 εκατομμύρια συνταξιούχους, για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.
  • Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3,05 εκατ. ευρώ σε 8.300 δικαιούχους, ως προκαταβολές συντάξεων σύμφωνα με τον νόμο 4778/2021.
  • Στο διάστημα 27–30 Απριλίου προβλέπεται η καταβολή 20 εκατ. ευρώ σε 900 άτομα που αφορούν εφάπαξ παροχές, μετά από σχετικές αποφάσεις.
  • Στις 30 Απριλίου θα δοθούν 3,5 εκατ. ευρώ σε 2.200 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών.
  • Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

  • 13 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 21.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και συναφή βοηθήματα.
  • 1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 15.000 μητέρες στο πλαίσιο επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.
  • 14 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 13.000 δικαιούχους για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης.
  • 1,2 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 80 φορείς για την κάλυψη εισφορών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στον προγραμματισμό των δύο φορέων για την τακτική οικονομική ενίσχυση δικαιούχων σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε επίσης

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Χρειάζονται κανόνες και ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο – Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία

18:11LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος από εμένα»: Η αφοπλιστική ατάκα του Μανώλη Μητσιά στον γιο του

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τους υποσιτισμένους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει πρόβλεψη στην ιδρυτική συνθήκη για αναστολή συμμετοχής ή αποβολή κρατών

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ εξετάζει «αντίποινα» κατά συμμάχων: Ισπανία εκτός ΝΑΤΟ, Φόκλαντς όχι πλέον βρετανικά

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών έως τις 30 Απριλίου

17:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείτε 5 συμβουλές για τη χρήση της νέας λειτουργίας «Notebook» του Gemini

17:27ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν - Στο Ισλαμπάντ ταξιδεύει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Ιεράπετρα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Δίχρονο αγοράκι «έκλεψε» τα βλέμματα στον Λευκό Οίκο – Η συγκινητική ιστορία του Τράβις που ήταν 100% κωφός

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις συμμετοχής στον 8ο Ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων!

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη έβγαλε μαχαίρι σε συμμαθητές της στη στάση - Συνελήφθη η ανήλικη και η μητέρα της

16:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για τη σύμβαση 717: Άρχισε η διαδικασία στη σκιά του θανάτου του Δημήτρη Τραπεζιώτη

16:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο «Χρυσός Στόλος» του Τραμπ - Ο λόγος της καρατόμησης του Αμερικανού υπουργού Ναυτικών

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έκρηξη» του διαδικτυακού τζόγου και η «σκιά» του χρέους στους νέους: Οι Έλληνες ποντάρουν 1,8 εκατ. ευρώ την ώρα στα τυχερά παιχνίδια

16:38ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ορμούζ: Η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει τη συμμετοχή της σε επιχείρηση προστασίας των Στενών εάν υπάρξει εκεχειρία - Τι απάντησε στον Φιντάν

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ- Προσομοίωση για το άρθρο 42.7- Το σημερινό μενού

16:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Νέα δεδομένα για την προληπτική χρήση του φαρμάκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών έως τις 30 Απριλίου

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη έβγαλε μαχαίρι σε συμμαθητές της στη στάση - Συνελήφθη η ανήλικη και η μητέρα της

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Δίχρονο αγοράκι «έκλεψε» τα βλέμματα στον Λευκό Οίκο – Η συγκινητική ιστορία του Τράβις που ήταν 100% κωφός

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έκρηξη» του διαδικτυακού τζόγου και η «σκιά» του χρέους στους νέους: Οι Έλληνες ποντάρουν 1,8 εκατ. ευρώ την ώρα στα τυχερά παιχνίδια

16:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Νέα δεδομένα για την προληπτική χρήση του φαρμάκου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ