Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Νέα ΑΦΜ σήμερα

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους

Γιάννης Φιλιππάκος

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Νέα ΑΦΜ σήμερα
Ξεκίνησε από την Τρίτη 21 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 - Τρίτη, 21.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 - Τετάρτη, 22.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026
  • Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  • ασφαλισμένοι στον eEΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών,

οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τυφώνες, πυρκαγιές και καύσωνες φέτος το καλοκαίρι - Δυσάρεστε νέα και για την Ελλάδα

06:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στα Εξάρχεια: Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε πολυκατοικία - Τι ερευνούν οι Αρχές

06:46WHAT THE FACT

Ακόμα και το δάσος έχει το δικό του Ίντερνετ: Πώς επικοινωνούν τα ζώα μεταξύ τους

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αστέρια και πέντε σερί αποκλεισμοί - Τι κάνει ο Παναθηναϊκός με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

06:18WHAT THE FACT

Ένα σούπερ ηφαίστειο δίπλα στην Ελλάδα: Επιστήμονες ανακάλυψαν κάτω από την Τοσκάνη τεράστιους ταμιευτήρες μάγματος

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Πού θα χιονίσει

06:04ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή – Κατασχέσεις πλοίων από το Ιράν και πίεση από τις ΗΠΑ μέσω του ναυτικού αποκλεισμού

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

05:24ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Νέα ΑΦΜ σήμερα

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:34ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα – Ποιοι συμμετέχουν

04:08ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Ο αναλυτικός πίνακας με όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια – Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Η πρεσβεία των ΗΠΑ προτρέπει τους Αμερικανούς να φύγουν από τον Λίβανο

02:50ΕΡΓΑΣΙΑ

55η Ημέρα Καριέρας: Δεκάδες επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Αποχωρεί άμεσα ο επικεφαλής του αμερικανικού Ναυτικού

01:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακτοπλοΐα: Αποζημίωση στις εταιρείες για κοινωνικές εκπτώσεις και ενδομεταφορές προβλέπει τροπολογία

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2024: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων στην ΥΠΑ από πίνακες επιλαχόντων (ΠΕ)

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τρεις νεκροί στο νότιο τμήμα της χώρας – Μια δημοσιογράφος μεταξύ των θυμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ ο 25χρονος νεκρός - Στο μικροσκόπιο τα οπαδικά κίνητρα

23:23LIFESTYLE

Σχεδόν γυμνή η Κιάρα Φεράνι στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Πού θα χιονίσει

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

04:08ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο: Ο αναλυτικός πίνακας με όλα όσα πρέπει να περιλαμβάνει

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια – Πότε αρχίζουν οι εξετάσεις

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ