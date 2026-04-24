Θεσσαλονίκη: Τα ονόματα των Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλου θα δοθούν σε πάρκα της πόλης

Με τον τρόπο αυτό θα τιμηθούν οι δύο προσωπικότητες που έχουν φύγει από τη ζωή.

Μίλτος Τσεκούρας

  • Δύο νέα πάρκα στη Θεσσαλονίκη θα ονομαστούν προς τιμήν του Γιάννη Μπουτάρη και του Διονύση Σαβόπουλου.
  • Το «Πάρκο Γιάννης Μπουτάρης» θα βρίσκεται απέναντι από το δημαρχιακό μέγαρο, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α', 3ης Σεπτεμβρίου και 30ης Οκτωβρίου 1944.
  • Το πάρκο μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρίας Κάλλας θα πάρει το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου.
  • Η ονοματοδοσία των πάρκων θα συζητηθεί και ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στις 30 Απριλίου.
  • Προτείνεται επίσης η μετονομασία πάρκου στη Θεσσαλονίκη σε «Πάρκο φιλίας Ελλάδας και Κύπρου» κατά την ίδια συνεδρίαση.
Δύο νέα πάρκα στον δήμο Θεσσαλονίκης πρόκειται να λάβουν τα ονόματα του πρώην δημάρχου της πόλης, επιχειρηματία και οινοποιού, Γιάννη Μπουτάρη, καθώς και του καταξιωμένου τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έναν φόρο τιμής του δήμου προς τις δύο αυτές ξεχωριστές προσωπικότητες που έχουν πλέον φύγει από τη ζωή, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους.

Πιο αναλυτικά, η ονομασία «Πάρκο Γιάννης Μπουτάρης» αναμένεται να δοθεί στο πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το δημαρχιακό μέγαρο και περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Γεωργίου Α', 3ης Σεπτεμβρίου και 30ης Οκτωβρίου 1944. Αντίστοιχα, το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου θα κοσμεί τον χώρο πρασίνου που εκτείνεται μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρίας Κάλλας.

Οι συγκεκριμένες ονοματοδοσίες έχουν ενταχθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Πέμπτη 30 Απριλίου. Τις σχετικές εισηγήσεις για την έγκριση των προτάσεων θα παρουσιάσει στο Σώμα ο πρόεδρός του, Σπύρος Βούγιας.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, προς έγκριση βρίσκεται άλλη μία σημαντική ονοματοδοσία. Πρόκειται για τον χώρο που περικλείεται από τις οδούς Γρηγορίου Αυξεντίου, Εμμανουήλ Ξάνθου, Πολυγύρου και Νικολάου Σκουφά, για τον οποίο προτείνεται η μετονομασία του σε «Πάρκο φιλίας Ελλάδας και Κύπρου».

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Κρήτη: Πάνω από 50 μετασεισμοί μετά τα 5,7 Ρίχτερ κοντά στην Ιεράπετρα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Στην Εντατική παραμένει η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων – Στο πλευρό της οι συμμαθητές της

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συναγερμός για τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης – Τι λέει ο ΕΟΔΥ

19:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ασημένιο μετάλλιο για την Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα: Αινιγματική ανάρτηση που προκαλεί συνειρμούς

19:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ και τον Παναθηναϊκό - Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Μητσοτάκης - Μακρόν στη Ρωμαϊκή Αγορά -«Είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας»

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Γαύδο: Κατεδαφίστηκαν 23 παραπήγματα – Μία σύλληψη

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Στις 28/4 η απολογία του 20χρονου - «Παραδόθηκε αυτοβούλως», λέει ο συνήγορός του

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει παρόμοια επίπεδα βιταμίνης B6 με την κανονική μπύρα

18:58LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Προσπαθούν να δολοφονήσουν τον Άγγελο

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός στρατός: Ετοιμάζει σχέδια για να χτυπήσει τις ιρανικές άμυνες στα Στενά του Ορμούζ εάν καταρρεύσει η εκεχειρία

18:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μακρόν - Ελληνογαλλικός στρατηγικός άξονας ισχύος «κλειδώνει» την Ανατολική Μεσόγειο

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη σύντροφος του 20χρονου

18:38ΕΛΛΑΔΑ

«Σε έσβησε τόσο άδικα από τον ουρανό μας»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση εξάδελφου της δολοφονημένης Ελευθερίας

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Νέο δόγμα για το μεταναστευτικό - Αποτροπή στα σύνορα, κέντρα επιστροφών εκτός ΕΕ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα ονόματα των Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλου θα δοθούν σε πάρκα της πόλης

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαραντόνα: «Κόβουν την ανάσα» οι καταθέσεις για την κατάστασή του πριν το τέλος - Κοιλιά σαν μπαλόνι

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη σύντροφος του 20χρονου

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τους υποσιτισμένους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ

19:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ και τον Παναθηναϊκό - Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

18:38ΕΛΛΑΔΑ

«Σε έσβησε τόσο άδικα από τον ουρανό μας»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση εξάδελφου της δολοφονημένης Ελευθερίας

18:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μακρόν - Ελληνογαλλικός στρατηγικός άξονας ισχύος «κλειδώνει» την Ανατολική Μεσόγειο

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ