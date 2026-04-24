Θεσσαλονίκη: Τα ονόματα των Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλου θα δοθούν σε πάρκα της πόλης

Δύο νέα πάρκα στον δήμο Θεσσαλονίκης πρόκειται να λάβουν τα ονόματα του πρώην δημάρχου της πόλης, επιχειρηματία και οινοποιού, Γιάννη Μπουτάρη, καθώς και του καταξιωμένου τραγουδοποιού, Διονύση Σαββόπουλου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί έναν φόρο τιμής του δήμου προς τις δύο αυτές ξεχωριστές προσωπικότητες που έχουν πλέον φύγει από τη ζωή, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους.

Πιο αναλυτικά, η ονομασία «Πάρκο Γιάννης Μπουτάρης» αναμένεται να δοθεί στο πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το δημαρχιακό μέγαρο και περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Γεωργίου Α', 3ης Σεπτεμβρίου και 30ης Οκτωβρίου 1944. Αντίστοιχα, το όνομα του Διονύση Σαββόπουλου θα κοσμεί τον χώρο πρασίνου που εκτείνεται μεταξύ των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Μαρίας Κάλλας.

Οι συγκεκριμένες ονοματοδοσίες έχουν ενταχθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει την Πέμπτη 30 Απριλίου. Τις σχετικές εισηγήσεις για την έγκριση των προτάσεων θα παρουσιάσει στο Σώμα ο πρόεδρός του, Σπύρος Βούγιας.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, προς έγκριση βρίσκεται άλλη μία σημαντική ονοματοδοσία. Πρόκειται για τον χώρο που περικλείεται από τις οδούς Γρηγορίου Αυξεντίου, Εμμανουήλ Ξάνθου, Πολυγύρου και Νικολάου Σκουφά, για τον οποίο προτείνεται η μετονομασία του σε «Πάρκο φιλίας Ελλάδας και Κύπρου».

