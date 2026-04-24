Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

Snapshot Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση λόγω διαμαρτυριών για οσμές από το διαμέρισμα της ηλικιωμένης.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο 45χρονος χτύπησε το κουδούνι της 81χρονης, την έβρισε, την απείλησε και την έσπρωξε, προκαλώντας της τραυματισμό.

Η 81χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο με ιατρικά στοιχεία και ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη χωρίς να αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Το δικαστήριο επέβαλε την ποινή σύμφωνα με το κατηγορητήριο χωρίς μείωση. Snapshot powered by AI

Σε ποινή φυλάκισης 17 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως και με αναστολή λόγω έφεσης, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 45χρονος, έπειτα από καταγγελία ότι επιτέθηκε στη 81χρονη γειτόνισσά του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να σχετίζεται με διαμαρτυρίες του για οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της ηλικιωμένης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο τους διαμένουν σε διαφορετικούς ορόφους της ίδιας πολυκατοικίας και είχαν υπάρξει και στο παρελθόν εντάσεις για τον ίδιο λόγο. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, ο 45χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας, χτυπώντας επίμονα το κουδούνι για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του.

Όταν εκείνη άνοιξε την πόρτα, φέρεται να την έβρισε και να την απείλησε, ενώ στη συνέχεια την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Η 81χρονη εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας νάρθηκα και περιέγραψε το περιστατικό, προσκομίζοντας και ιατρικά έγγραφα. Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος προσπάθησε να υποβαθμίσει τη συμπεριφορά του και, μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε συγγνώμη.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά και επέβαλε την ποινή όπως προβλέπεται στο κατηγορητήριο.

