ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει πρόβλεψη στην ιδρυτική συνθήκη για αναστολή συμμετοχής ή αποβολή κρατών

Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει τη χρήση βρετανικών βάσεων για επιθέσεις κατά του Ιράν αλλά επιθυμεί να αποφύγει μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο.

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στην ιδρυτική συνθήκη για αναστολή συμμετοχής ή την αποβολή κρατών-μελών από το ΝΑΤΟ, όπως εξηγεί ανώνυμα αξιωματούχος της βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Νωρίτερα το Reuters επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε ότι ένα εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα του Πενταγώνου πρότεινε μέτρα με τα οποία οι ΗΠΑ θα τιμωρούσαν συμμάχους που θεωρούσαν ότι δεν είχαν υποστηρίξει τον πόλεμο στο Ιράν.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα πρότεινε επίσης την επανεξέταση της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Νήσους Φώκλαντ στον Νότιο Ατλαντικό, τις οποίες διεκδικεί επίσης η Αργεντινή.

Ωστόσο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η ιδρυτική συνθήκη της Συμμαχίας «δεν προβλέπει καμία διάταξη για την αναστολή της ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ ή την αποβολή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ για την απροθυμία τους να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και την επακόλουθη επιβολή περιορισμών από το Ιράν στη ναυτιλία μέσω του αποκλεισμού των Στενών του Στενού του Ορμούζ.

Αρνήθηκε να σχολιάσει ο Σάντσεθ

Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων στο έδαφός της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία, τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ρωτήθηκε για το θέμα αλλά αρνήθηκε να πάρει θέση. «Δεν βασιζόμαστε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βασιζόμαστε σε επίσημα έγγραφα και επίσημες θέσεις που έχει λάβει, στην περίπτωση αυτή, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι η Ισπανία υποστηρίζει «την πλήρη συνεργασία με τους συμμάχους της, αλλά πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου». Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κίρ Σταρμερ, επέμεινε ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο ή στον τρέχοντα αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ δεν είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για να εξαπολύουν επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ, ενώ αεροσκάφη της βασιλικής Αεροπορίας RAF έχουν συμμετάσχει σε αποστολές για την κατάρριψη ιρανικών drones.

Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα είναι πρόθυμες να διατηρήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μετά από μια εκεχειρία διαρκείας ή το τέλος του πολέμου.

