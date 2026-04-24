Δείτε 5 συμβουλές για τη χρήση της νέας λειτουργίας «Notebook» του Gemini

Snapshot Η λειτουργία Notebooks του Gemini είναι δωρεάν και προσφέρει έναν ενιαίο χώρο όπου συνομιλίες, αρχεία και οδηγίες συνυπάρχουν και εξελίσσονται μαζί.

Τα notebooks είναι ιδανικά για μικρές, επαναλαμβανόμενες εργασίες και λειτουργούν ως προσωπικές βάσεις γνώσης που βοηθούν το Gemini να θυμάται προηγούμενες ενέργειες.

Μπορείτε να οργανώσετε τις καθημερινές εργασίες και να δημιουργήσετε κοινή μνήμη για επαναλαμβανόμενες αποφάσεις μέσω των notebooks, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των προτάσεων.

Τα notebooks επιτρέπουν τη συλλογή και οργάνωση χαοτικών σημειώσεων σε ξεκάθαρα σχέδια, διατηρώντας το περιεχόμενο προσωπικό αλλά πιο οργανωμένο.

Είναι χρήσιμο να δημιουργείτε πολλαπλά notebooks για διαφορετικούς τομείς, ώστε να εξελίσσονται οργανικά και να διατηρείται συνέχεια στις αλληλεπιδράσεις με το Gemini. Snapshot powered by AI

Η Google έκανε τη λειτουργία Notebooks του Gemini διαθέσιμη δωρεάν σε όλους τους χρήστες. Πλέον, αντί να ξεκινάτε από την αρχή κάθε φορά, έχετε έναν ενιαίο χώρο όπου συνομιλίες, αρχεία και οδηγίες συνυπάρχουν και εξελίσσονται μαζί.

Η εταιρεία περιγράφει αυτά τα notebooks ως προσωπικές βάσεις γνώσης. Ουσιαστικά, έναν τρόπο για το Gemini να «θυμάται» τι κάνατε και να συνεχίζει από εκεί.

Τα Notebooks είναι ιδανικά για μικρές, επαναλαμβανόμενες εργασίες που συνήθως διαλύονται επειδή χρειάζεται να τις εξηγείτε ξανά και ξανά. Δεν προορίζονται απαραίτητα για μεγάλα, σύνθετα πρότχεκτ, αλλά μόλις τα συνηθίσετε, είναι πιθανό να τα χρησιμοποιείτε σχεδόν πάντα όταν αλληλεπιδράτε με το Gemini. Για να τα αξιοποιήσετε πλήρως, ίσως χρειαστεί λίγη εξάσκηση. Ακολουθούν πέντε χρήσιμες συμβουλές, όπως τις καταγράφει το TechRadar.

1. Χρησιμοποιήστε ένα notebook ως «κέντρο διαχείρισης της καθημερινότητας»

Ξεκινήστε δημιουργώντας ένα notebook για εργασίες που δύσκολα οργανώνονται: Yποχρεώσεις, υπενθυμίσεις, συνδρομές και άλλα. Συγκεντρώστε σημειώσεις, παλιές συνομιλίες και οτιδήποτε θα είχατε διάσπαρτο σε διαφορετικές εφαρμογές.

Στη συνέχεια, δοκιμάστε μία εντολή όπως: «Με βάση όσα υπάρχουν σε αυτό το notebook, οργάνωσε τις εργασίες της εβδομάδας σε ένα απλό πλάνο». Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν ξεκινάτε από το μηδέν. Το Gemini έχει ήδη το απαραίτητο πλαίσιο.

Το αποτέλεσμα είναι πιο πρακτικό και κοντά στις πραγματικές σας ανάγκες, ενώ το notebook εξελίσσεται σε ένα εργαλείο που βελτιώνεται με τον χρόνο.

2. Αξιοποιήστε το ως «κοινή μνήμη»

Πολλές καθημερινές αποφάσεις επαναλαμβάνονται: Τι θα παραγγείλετε, τι σας άρεσε, τι θέλατε να ξαναδοκιμάσετε. Τα notebooks μπορούν να καταγράφουν αυτές τις πληροφορίες χωρίς κόπο.

Προσθέστε προηγούμενες παραγγελίες, σύντομες σημειώσεις ή ακόμη και αποσπάσματα μηνυμάτων. Μετά, ζητήστε: «Πρότεινέ μου τι να φάω σήμερα με βάση όσα υπάρχουν εδώ».

Οι προτάσεις γίνονται πιο στοχευμένες: Το Gemini αναγνωρίζει μοτίβα, αποφεύγει επαναλήψεις και δίνει έμφαση σε όσα ήδη προτιμάτε.

3. Βάλτε τάξη σε «χαοτικές» σημειώσεις

Οι περισσότεροι έχουν έναν σωρό σημειώσεις που δεν καταλήγουν ποτέ σε κάτι συγκεκριμένο. Φυσικά, ένα notebook είναι ιδανικό για να τις συγκεντρώσετε χωρίς να ανησυχείτε για τη δομή.

Όταν μαζευτεί αρκετό υλικό, ζητήστε: «Μετέτρεψε όσα υπάρχουν εδώ σε ένα ξεκάθαρο πλάνο που μπορώ να ακολουθήσω». Αυτό μπορεί να αφορά από ένα Σαββατοκύριακο μέχρι ένα πρόγραμμα άσκησης.

Το Gemini δεν δημιουργεί κάτι αυθαίρετο. Αναδιαμορφώνει το υπάρχον υλικό, ώστε το αποτέλεσμα να παραμένει «δικό σας», απλώς πιο οργανωμένο.

4. Καθορίστε το ύφος από την αρχή

Απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος χρήσης είναι να ορίσετε οδηγίες στην αρχή του notebook. Μπορείτε να καθορίσετε τον τόνο και τη δομή των απαντήσεων.

Για παράδειγμα: «Κράτα τις απαντήσεις σύντομες, πρακτικές και ελαφρώς συνομιλιακές». Με αυτόν τον τρόπο, εν χρειάζεται να το επαναλαμβάνετε κάθε φορά.

Λόγω του γεγονότος ότι τα notebooks αποθηκεύουν αυτές τις οδηγίες, το ύφος παραμένει συνεπές και εξοικονομείτε χρόνο από διορθώσεις.

5. Δημιουργήστε πολλά notebooks

Η λειτουργία αποδίδει καλύτερα όταν δεν προσπαθείτε να τα χωρέσετε όλα σε ένα σημείο. Δημιουργήστε διαφορετικά notebooks για ξεχωριστούς τομείς: Καθημερινότητα, προγραμματισμό, αθλητισμό, διατροφή, χόμπι κ.ά.

Ύστερα, χρησιμοποιήστε εντολές που αξιοποιούν αυτό το πλαίσιο, όπως: «Με βάση αυτό το notebook, πρότεινε τα επόμενα βήματα».

Με τον χρόνο, κάθε notebook εξελίσσεται σε έναν ξεχωριστό «χώρο εργασίας», όπου τα πρότζεκτ αναπτύσσονται οργανικά. Το Gemini παύει να αντιμετωπίζει κάθε αλληλεπίδραση ως νέα και αρχίζει να λειτουργεί με συνέχεια.