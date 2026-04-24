Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

Η 20χρονη είχε προτρέψει τον δράστη να μην πάει στο ραντεβού με το θύμα, λέει ο δικηγόρος της

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δίκη των τριών συλληφθέντων για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο αναβλήθηκε τη Δευτέρα.
  • Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και δήλωσαν ότι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις.
  • Η μητέρα της 20χρονης πρώην συντρόφου του θύματος και δράστη κατέθεσε συγκινημένη, αναφέροντας ότι η σχέση ήταν η πρώτη της αγάπη.
  • Ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης και οι άλλοι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.
Snapshot powered by AI

Για τα μάτια μιας κοπέλας έχασε τη ζωή του ο 27χρονιος γιος ταξιάρχου της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης. Ο δράστης, ένας νεαρός ναύτης, 20 ετών τον μαχαίρωσε μετά από καβγά με μαχαίρι στην καρδιά.

Ο 20χρονος που υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό τη θητεία του εμφανίστηκε χθες αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη. Μαζί του και ένας 18χρονος που ήταν παρών στο σκηνικό, στο πάρκο στον Ασύρματο της περιοχής Αγίου Δημητρίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, η συνάντηση εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας, ο δράστης έβγαλε μαχαίρι καικάρφωσε στην καρδιά τον 27χρονο γιο του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια πήρε τον φίλο του και συνάντησε την σύντροφό του μαζί με μία φίλη της.

Σήμερα οι συλληφθέντες ο 20χρονος καθ' ομολόγιαν δράστης μαζί με τον 18χρονο φίλο του και τις δύο 22χρονες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Η δίκη των τριών συλληφθέντων για υπόθαλψη εγκληματία (σ.σ. 18χρονος και δύο 22χρονες) θα γίνει τη Δευτέρα.

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η υπεράσπιση τους σημείωσε ότι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις. Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με το δράστη τώρα και το θύμα στο παρελθόν, είπε εμφανώς συγκινημένη: «Ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα».

Νωρίτερα, τόσο ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.

Η 20χρονη που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης στον Άγιο Δημήτριο παρουσιάζεται από τον συνήγορό της ως ένα πρόσωπο που βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και βίαιη εξέλιξη γεγονότων, χωρίς να έχει συμμετοχή στην τέλεση του εγκλήματος.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, ο δικηγόρος της πρώην συντρόφου του 27χρονου και της φίλης της, Νίκος Ιωάννου, ήταν η εντολέας του που πρώτη πήγε στη ΓΑΔΑ και αποκάλυψε ότι ο νυν σύντροφός της είχε σκοτώσει τον πρώην της.

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου, η 20χρονη γνώριζε για το ραντεβού που είχαν οι δύο νέοι και επανειλημμένα είχε πει στον 20χρονο να μην πάει. Μάλιστα η ίδια υποστήριξε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον σύντροφό της μετά το ραντεβού για να τον ρωτήσει τι είχε συμβεί, εκείνος τη διαβεβαίωσε ότι δεν είχε πάει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Χρειάζονται κανόνες και ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο – Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία

18:11LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος από εμένα»: Η αφοπλιστική ατάκα του Μανώλη Μητσιά στον γιο του

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τους υποσιτισμένους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ

17:53ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Δεν υπάρχει πρόβλεψη στην ιδρυτική συνθήκη για αναστολή συμμετοχής ή αποβολή κρατών

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ εξετάζει «αντίποινα» κατά συμμάχων: Ισπανία εκτός ΝΑΤΟ, Φόκλαντς όχι πλέον βρετανικά

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών έως τις 30 Απριλίου

17:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δείτε 5 συμβουλές για τη χρήση της νέας λειτουργίας «Notebook» του Gemini

17:27ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν - Στο Ισλαμπάντ ταξιδεύει ο Ιρανός ΥΠΕΞ

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Ιεράπετρα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Δίχρονο αγοράκι «έκλεψε» τα βλέμματα στον Λευκό Οίκο – Η συγκινητική ιστορία του Τράβις που ήταν 100% κωφός

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Κερδίστε 6 διπλές προσκλήσεις συμμετοχής στον 8ο Ημιμαραθώνιο Ιωαννίνων!

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη έβγαλε μαχαίρι σε συμμαθητές της στη στάση - Συνελήφθη η ανήλικη και η μητέρα της

16:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για τη σύμβαση 717: Άρχισε η διαδικασία στη σκιά του θανάτου του Δημήτρη Τραπεζιώτη

16:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο «Χρυσός Στόλος» του Τραμπ - Ο λόγος της καρατόμησης του Αμερικανού υπουργού Ναυτικών

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έκρηξη» του διαδικτυακού τζόγου και η «σκιά» του χρέους στους νέους: Οι Έλληνες ποντάρουν 1,8 εκατ. ευρώ την ώρα στα τυχερά παιχνίδια

16:38ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Ορμούζ: Η Ελλάδα θα μπορούσε να συζητήσει τη συμμετοχή της σε επιχείρηση προστασίας των Στενών εάν υπάρξει εκεχειρία - Τι απάντησε στον Φιντάν

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής της ΕΕ- Προσομοίωση για το άρθρο 42.7- Το σημερινό μενού

16:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Νέα δεδομένα για την προληπτική χρήση του φαρμάκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Η μαρτυρία της τότε φοιτήτριας Μέλπως Λεκατσά στο Newsbomb - Επέζησε από τα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ - «Έκλεισα μάτια νεκρών, δεν μπορώ να ξεχάσω»

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών έως τις 30 Απριλίου

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: 16χρονη έβγαλε μαχαίρι σε συμμαθητές της στη στάση - Συνελήφθη η ανήλικη και η μητέρα της

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Δίχρονο αγοράκι «έκλεψε» τα βλέμματα στον Λευκό Οίκο – Η συγκινητική ιστορία του Τράβις που ήταν 100% κωφός

16:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «έκρηξη» του διαδικτυακού τζόγου και η «σκιά» του χρέους στους νέους: Οι Έλληνες ποντάρουν 1,8 εκατ. ευρώ την ώρα στα τυχερά παιχνίδια

16:32ΦΑΡΜΑΚΟ

Η ασπιρίνη μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου - Νέα δεδομένα για την προληπτική χρήση του φαρμάκου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 45χρονος χτύπησε 81χρονη για τις οσμές που προέρχονταν από το διαμέρισμα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ