Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

Η δίκη των τριών συλληφθέντων για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο αναβλήθηκε τη Δευτέρα.

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και δήλωσαν ότι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις.

Η μητέρα της 20χρονης πρώην συντρόφου του θύματος και δράστη κατέθεσε συγκινημένη, αναφέροντας ότι η σχέση ήταν η πρώτη της αγάπη.

Ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης και οι άλλοι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.

Για τα μάτια μιας κοπέλας έχασε τη ζωή του ο 27χρονιος γιος ταξιάρχου της ΕΛΑΣ στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης. Ο δράστης, ένας νεαρός ναύτης, 20 ετών τον μαχαίρωσε μετά από καβγά με μαχαίρι στην καρδιά.

Ο 20χρονος που υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό τη θητεία του εμφανίστηκε χθες αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη. Μαζί του και ένας 18χρονος που ήταν παρών στο σκηνικό, στο πάρκο στον Ασύρματο της περιοχής Αγίου Δημητρίου.

Λίγα λεπτά αργότερα, η συνάντηση εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας, ο δράστης έβγαλε μαχαίρι καικάρφωσε στην καρδιά τον 27χρονο γιο του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια πήρε τον φίλο του και συνάντησε την σύντροφό του μαζί με μία φίλη της.

Σήμερα οι συλληφθέντες ο 20χρονος καθ' ομολόγιαν δράστης μαζί με τον 18χρονο φίλο του και τις δύο 22χρονες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Η δίκη των τριών συλληφθέντων για υπόθαλψη εγκληματία (σ.σ. 18χρονος και δύο 22χρονες) θα γίνει τη Δευτέρα.

Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η υπεράσπιση τους σημείωσε ότι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν αξιόποινες πράξεις. Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες. Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με το δράστη τώρα και το θύμα στο παρελθόν, είπε εμφανώς συγκινημένη: «Ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα».

Νωρίτερα, τόσο ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης όσο και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.

Η 20χρονη που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης στον Άγιο Δημήτριο παρουσιάζεται από τον συνήγορό της ως ένα πρόσωπο που βρέθηκε ξαφνικά μέσα σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη και βίαιη εξέλιξη γεγονότων, χωρίς να έχει συμμετοχή στην τέλεση του εγκλήματος.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, ο δικηγόρος της πρώην συντρόφου του 27χρονου και της φίλης της, Νίκος Ιωάννου, ήταν η εντολέας του που πρώτη πήγε στη ΓΑΔΑ και αποκάλυψε ότι ο νυν σύντροφός της είχε σκοτώσει τον πρώην της.

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου, η 20χρονη γνώριζε για το ραντεβού που είχαν οι δύο νέοι και επανειλημμένα είχε πει στον 20χρονο να μην πάει. Μάλιστα η ίδια υποστήριξε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον σύντροφό της μετά το ραντεβού για να τον ρωτήσει τι είχε συμβεί, εκείνος τη διαβεβαίωσε ότι δεν είχε πάει.

