Παναθηναϊκός: H «τρέλα» του Γκραντ τον βάζει στη δωδεκάδα κόντρα στη «Μπάρτσα»

Στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αποψινή πολύ σπουδαία και κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα αναμένεται να είναι απόψε ο Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό στο αριστερό του χέρι, όμως προπονήθηκε τόσο στην Αθήνα την Κυριακή, όσο και στη Βαρκελώνη τη Μεγάλη Δευτέρα.

Η επιθυμία του ίδιου του παίκτη, για να ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του, είναι τεράστια και αυτός μοιάζει να είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας που θα "οδηγήσει" πιθανότατα στη συμμετοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Ο κόουτς Αταμάν ανάφερε κατά την αναχώρηση της ομάδας πως οι «πράσινοι» θα αποφασίσουν επι ισπανικού εδάφους αν και πόσο θα τον χρησιμοποιήσουν απέναντι στη Μπαρτσελόνα και όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός παίκτης αναμένεται να είναι στη δωδεκάδα της ομάδας και να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του παιχνιδιού και το πλάνο του Εργκίν Αταμάν.

Διαβάστε επίσης