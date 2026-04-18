Ο παγκόσμιος αθλητισμός θρηνεί την απώλεια του Όσκαρ Σμιντ, ενός από τους μεγαλύτερους σκόρερ που γνώρισε ποτέ το μπάσκετ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (17/04) σε ηλικία 68 ετών.

Λίγοι αθλητές στην ιστορία της παγκόσμιας καλαθοσφαίρισης κατάφεραν να γράψουν το όνομά τους με τόσο έντονα γράμματα όσο ο Βραζιλιάνος θρύλος. Ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ως «Mão Santa» (το «Άγιο Χέρι») δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος παίκτης, ήταν μια μπασκετική ιδέα, μια... φιλοσοφία σκοραρίσματος που δύσκολα θα ξαναδούμε στα παρκέ.

Γεννημένος στις 16 Φεβρουαρίου 1958 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Σμιντ ξεχώρισε από πολύ νεαρή ηλικία για την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και γρήγορα έγινε σημείο αναφοράς στο βραζιλιάνικο μπάσκετ, με το σουτ του από μέση και μακρινή απόσταση να θεωρείται σχεδόν ασταμάτητο.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος κατάφερε κάτι μοναδικό: να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του μπάσκετ σε επαγγελματικό επίπεδο, ξεπερνώντας κάθε όριο και στατιστική. Με σχεδόν 50.000 πόντους στην καριέρα του, άφησε πίσω του κάθε άλλον θρύλο του αθλήματος, δημιουργώντας ένα ρεκόρ που ακόμη και σήμερα μοιάζει απλησίαστο.

Αυτό που κάνει την ιστορία του ακόμη πιο ξεχωριστή είναι η συνειδητή του επιλογή να μην αγωνιστεί ποτέ στο NBA. Παρότι είχε επιλεγεί στο draft από τους Νετς το 1984, ο Σμιντ προτίμησε να παραμείνει πιστός στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας και στις αρχές του, σε μια εποχή που οι κανονισμοί δεν επέτρεπαν εύκολα τη συνύπαρξη επαγγελματιών και εθνικών υποχρεώσεων. Για εκείνον, η φανέλα της πατρίδας είχε μεγαλύτερη αξία από τη δόξα του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Η καριέρα του ήταν γεμάτη από εμβληματικές στιγμές κι παρουσία του στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας υπήρξε ιστορική. Ο Σμιντ αγωνίστηκε σε πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες (1980–1996) και τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις και παραμένοντας ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του μπασκετικού τουρνουά της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Η πιο εμβληματική στιγμή της καριέρας του είναι πιθανότατα η εμφάνιση του στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων του 1987, όταν οδήγησε τη Βραζιλία σε μια ιστορική νίκη απέναντι στις ΗΠΑ, σημειώνοντας 46 πόντους, επιβεβαιώνοντας έτσι τη φήμη του ως ασταμάτητου σκόρερ.

Σε συλλογικό επίπεδο η καριέρα του εκτυλίχθηκε σε Βραζιλία, Ιταλία και Ισπανία, με τον ίδιο να ξεχωρίζει σε κάθε πρωτάθλημα όπου αγωνίστηκε. Μια από τις πλέον αξιομνημόνευτες στιγμές του αποτελεί η… τιτανομαχία που είχε το 1989 με τον Ντράζεν Πέτροβιτς στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων στο ΣΕΦ.

Μπροστά σε 12.000 φιλάθλους, οι δύο χαρισματικοί σκόρερ έδωσαν μια μοναδική παράσταση, σημειώνοντας μαζί 106 πόντους. Ο «Μότσαρτ» σκόραρε 62 πόντους κι οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη (117-113 στην παράταση, 102-102κ.α.) Καζέρτα του Σμιντ, ο οποίος σταμάτησε τους 44 πόντους.

Το όνομα του Όσκαρ Σμιντ παραμένει μέχρι σήμερα συνώνυμο του σκοραρίσματος. Για πολλούς, αποτελεί έναν από τους πιο χαρισματικούς παίκτες που πέρασαν ποτέ από τα παρκέ, έναν αθλητή που απέδειξε ότι η αφοσίωση και η προσωπική διαδρομή μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τη λάμψη του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Οι… αμέτρητοι τίτλοι και διακρίσεις του Όσκαρ Σμιντ

Με συλλόγους

4× Πρωτάθλημα Σάο Πάολο: 1974, 1978, 1979, 1998

3× Πρωτάθλημα Βραζιλίας: 1977, 1979, 1996

Πρωτάθλημα Συλλόγων Νότιας Αμερικής: 1979

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1979

Κύπελλο Ιταλίας: 1988

2× Πρωτάθλημα Ρίο ντε Τζανέιρο: 1999, 2002

Με την Εθνική Βραζιλίας

Παγκόσμιο Κύπελλο: Χάλκινο (1978)

Παναμερικανικοί Αγώνες: Χρυσό (1987), Χάλκινο (1979)

Αμερικανικό Πρωτάθλημα: Χάλκινο (1989)

Πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής:

3× Χρυσό (1977, 1983, 1985)

2× Αργυρό (1979, 1981)

Ρεκόρ σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών: 1.093 πόντοι

Περισσότεροι συνολικοί πόντοι σε μία διοργάνωση: 338

Υψηλότερος μέσος όρος πόντων: 42,3 πόντοι ανά παιχνίδι

Περισσότεροι πόντοι σε ένα παιχνίδι: 55 πόντοι

Μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης με 40+ πόντους: 38 ετών & 155 ημερών (45 πόντοι)

Περισσότερες συμμετοχές: 5 Ολυμπιακές διοργανώσεις

Ατομικές διακρίσεις

49.994 συνολικοί πόντοι καριέρας σε 1.627 αγώνες (30,7 μ.ό.)

42.044 πόντοι σε συλλόγους

7.693 πόντοι με την Εθνική Βραζιλίας

236 πόντοι σε All-Star παιχνίδια

Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Εθνικής Βραζιλίας

Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο Παγκόσμιο Κύπελλο: 843 πόντοι

Παγκόσμιο Κύπελλο: Καλύτερη πεντάδα (1978, 1986, 1990)

Κορυφαίος σκόρερ Παγκοσμίου Κυπέλλου 1990 (34,6 πόντοι μ.ό.)

Κορυφαίος σκόρερ Ολυμπιακών Αγώνων (3 φορές):

Σεούλ 1988: 42,3 πόντοι μ.ό.

Βαρκελώνη 1992: 24,8 πόντοι μ.ό.

Ατλάντα 1996: 27,4 πόντοι μ.ό.

Κορυφαίος σκόρερ Διηπειρωτικού Κυπέλλου (1979)

7× πρώτος σκόρερ Serie A Ιταλίας

2× πρώτος σκόρερ Serie B Ιταλίας

Πρώτος σκόρερ Ισπανίας (1994)

10× πρώτος σκόρερ Πρωταθλήματος Βραζιλίας

66 πόντοι σε αγώνα Serie A (1991)

74 πόντοι σε αγώνα Σάο Πάολο (1997)

Διακρίσεις & τιμητικές αναγνωρίσεις

Απόσυρση φανέλας: #18 Γιουβεκαζέρτα, #11 Παβία, #14 Φλαμένγκο, #14 Ουνινδάδε Βιντζιχάνκα

FIBA All-Star (1991)

FIBA 50 Greatest Players (1991)

FIBA Hall of Fame (2010)

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame (2013)

Ιταλικό Hall of Fame Καλαθοσφαίρισης (2017)

