Ο Παναθηναϊκός στα playoffs: Προσοχή... δαγκώνει

Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι έχει αλλάξει στο "στρατόπεδο" του Παναθηναϊκού. Και στο glass floor και στα αποδυτήρια και στην εξέδρα. Ο Παναθηναϊκός απόψε παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ, κατατρόπωσε την Μονακό των πολλών προβλημάτων, πήρε την νίκη και την πρόκριση για τα playoffs και πλέον ετοιμάζεται για τις μεγάλες "μάχες" με τη Βαλένθια. Την ομάδα... έκπληξη της φετινής σεζόν, του κορυφαίου προπονητή της διοργάνωσης, όπως ανακοίνωθηκε σήμερα, Πέδρο Μαρτίνεθ.

Κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού στην αποψινή αναμέτρηση, ο Τι Τζέι Σορτς ο οποίος έκανε το καλύυτερο παιχνίδι της καριέρας του με το τριφύλλι στο στήθος και "οδήγησε" τον Παναθηναϊκό στην νίκη-πρόκριση. Ο Σορτς τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ για την Μονακό πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 25 πόντους που ακόμα... βάζει.

Κάκιστο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την αντιμετώπιση στον Τζέιμς να είναι προβληματική και την ίδια στιγμή στην επίθεση οι “πράσινοι” να μετρούν 0/4 επιθέσεις και με κακές προσπάθειες. Το 0-4 είχε ως αποτέλεμα στο πρώτο δίλεπτο της αναμέτρησης ο Εργκίν Αταμάν να καλέσει άμεσα τάιμ άουτ και να προχωρήσει στην πρώτη του… παρέμβαση στο ματς αποσρύροντας τον Λεσόρ και ρίχνοντας στο ματς τον Κένεθ Φαρίντ.

Οι “πράσινοι” απάντησαν στο 0-7 με σερί 7-0 και πήραν το προβάδισμα, με τον Τι Τζέι Σορτς να έχει δώσει ρυθμό στην ομάδα του Παναθηναϊκού και να δίνει και λύσεις στην επίθεση. Όσο ο Ντιαλό προκαλούσε σε άμυνα και επίθεση, ο Τζέιμς κρατούσε τη Μονακό μπροστά στο σκορ, με τον Σορτς όμως να συνεχίζει να είναι θετικότατος και τον Τσέντι Όσμαν, 3 λεπτά πριν το τέλος της περιόδου να κάνει το 14-12 και να φτάνει τους 4 πόντους.

Ο Σορτς πήρε… φωτιά

Ο Ντιαλό είχε κάνει δύο φάουλ, όσα και ο Στραζέλ με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί αν “χτυπήσει” την Μονακό στο… ευαίσθητο σημείο της. Να τη φθείρει και να την κουράσει. Ο Σορτς είχε πάρει… φωτιά και με τρίποντο έφτασε τους 9 πόντους και έκανε το 17-12, με τον Φαρίντ, 1:14 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου να δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα 7 πόντων στον Παναθηναϊκό και τον Μαρκοϊσβίλι να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 23-14.

Ο Τζέιμς τα δικά του, ο Ρόγκα συνέχιζε από εκεί που το άφησε

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ολίγο από… Μάικ Τζέιμς με τον Αμερικανό να κάνει τα δικά του και να πετυχαίνει δύο απίθανα τρίποντα με τα οποία η Μονακό επέστρεψε στο ματς, μειώνοντας σε 25-22. Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε 4 αλλαγές από την πεντάδα του, με τον Ρογκαβόπουλο να το πιάνει από εκεί που το άφησε με την Εφές. Ο Έλληνας παίκτης πέραν του ότι έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω στον Άλφα Ντιαλό, στην επίθεση με 5 συνεχόμενους πόντους έδωσε και πάλι το momentum στην ομάδα του κάνοντας το 30-22, στο 14. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης με τον Γκραντ έπειτα από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας να πετυχαίνει τρίποντο και να δίνει για πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό διψήφια διαφορά, 35-24.

Ο παλιός… καλός Λεσόρ

Και κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός έβαλε στο ματς και τον Λεσόρ. Οι “πράσινοι” ξεκίνησαν να “τροφοδοτούν” τον Γάλλο σέντερ, ο οποίος τελείωνε τις φάσεις… όπως παλιά με τον Αμερικανό μάλιστα να κάνει το… κάρφωμα του αγώνα, να “γράφει” το 41-29 και αμέσως μετά με δύο ακόμα πόντους να στέλνει τη διαφορά στους 14. Ο Παναθηναϊκός ήλεγχε το ματς ολοκληρωτικά, και η διαφορά ολοένα και ανέβαινε με το ημίχρονο να “κλείνει” με 15 πόντους διαφορά, 49-34.

Στο +17 οι “πράσινοι”

Η Μονακό ήταν δεδομένο ότι θα αντιδρούσε, αλλά πέραν του 0-4 δε μπόρεσε να κάνει πολλά περισσότερα. Και αυτό γιατί ο Σορτς συνέχιζε να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι και κρατούσε τον Παναθηναϊκό μπροστά στο σκορ με διψήφιο αριθμό πόντων, 51-38 και 55-42. Ο Αμερικανός έδινε ρυθμό στο παιχνίδι με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό, να επιβάλλουν το παιχνίδι τους και με τον Φαρίντ να τελειώνει μία ακόμα φάση να ανοίγουν τη διαφορά στους 17 πόντους, 60-43.

Το λάθος του Παναθηναϊκού

Και κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός έκανε το λάθος, προφανώς, να θεωρήσει πως το παιχνίδι τελείωσε. Οι “πράσινοι” έκαναν πολλά λάθη και η Μονακό προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί. Ο Τάις με τρίποντο μείωσε στους 12 πόντους, 60-48, ο Λεσόρ έκανε 4ο φάουλ και ο Αταμάν πήγε με “5” τον Χουάντσο και “4” τον Χέιζ-Ντέιβις. Τζέιμς με ένα ακόμα τρίποντο έριξε τη διαφορά στους 7 πόντους, 64-57, αλλά ο Σλούκας με καλάθι στην εκπνοή “έγραψε” το 66-57.

Σορτς Vs Τζέιμς το παιχνίδι

Η Μονακό είχε μία τελευταία ευκαιρία για να μείνει ζωντανή στο ματς και ο Μάικ Τζέιμς το ήξερε καλά αυτό. Ο Αμερικανός πήρε την ομάδα του από το χέρι και προσπάθησε να κάνει την ανατροπή, αλλά έπεσε σε.. τοίχο. Και ο τοίχος αυτός είχε όνομα. Τι Τζέι Σορτς. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετικός, έκανε τα πάντα και είχε μια απάντηση για κάθε πρόβλημα του Τζέιμς. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού έφτασε να μειώσει σε 77-70, αλλά ο Σορτς με 4 συνεχόμενους πόντους έφτασε τους 21 και έστειλε τη διαφορά στους 11 πόντους, 4 λεπτά πριν από το τέλος. Πλέον η Μονακό δε μπορούσε να αντιδράσει, ο Παναθηναϊκός είχε “κλειδώσει” την νίκη, ο κόσμος έμοιαζε με ηφαίστειο που… κόλαζε και ζητούσε επιτακτικά το 8ο ευρωπαϊκό.

Τα Δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

