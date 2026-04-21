Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

Στα playoffs της EuroLeague προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός AKTOR, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή του πορεία.

Μετά τη νίκη απέναντι στη Μονακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» συνεχάρη τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες της ομάδας, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να δώσει τις δικές του «απαντήσεις», παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Συγχαρητήρια Αταμάν.

Το πρώτο μέρος της σεζόν, μοιάζει να βρίσκεται πολύ μακριά. Ξέραμε ότι ήταν αδύνατο να χτίσουμε μια ομάδα με τόσους πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και με κακή τύχη από τη στιγμή που κάθε σέντερ που φέραμε, τραυματίστηκε. Θυμάμαι έναν αγώνα που και οι τέσσερις σέντερ ήταν εκτός.

Αυτό έδωσε αίμα στα media, για να μας κριτικάρουν ανήθικα. Μετρούσαν ακόμη και τα λεπτά συμμετοχής για να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα. Άλλοι πήγαιναν με το mainstream κύμα, επειδή δεν έχουν ιδέα από ομάδες και από μπάσκετ.

Κάποια στιγμή, όλοι αυτό επικοινωνήθηκε ως “βόμβα έτοιμη να εκραγεί”.

Ξέραμε τι ερχόταν και δεν νιώσαμε ποτέ ανασφάλεια.

Η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ σήμερα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η ομάδα που θα τελειώσει τη σεζόν παίζοντας μπάσκετ που δεν θα έχουμε ξαναδεί.

Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρουν πότε πρέπει να λάμψουν.

Βήμα βήμα».

Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου Instagram

