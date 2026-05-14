ΑΕΚ-Άρης 87-81: Έκανε το πρώτο βήμα η «Ένωση»

Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη για τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της Stoiximan GBL. Πρωταγωνιστές για την «Ένωση» ήταν οι Λεκαβίτσιους και Μπράουν με 16 και 15 πόντους αντίστοιχα. Εξαιρετική η επίδοση του Νουά με 31 πόντους και 8 ριμπάουντ, που όμως πάλευε μόνος του.

Newsbomb

ΑΕΚ-Άρης 87-81: Έκανε το πρώτο βήμα η «Ένωση»
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της την απώλεια του τίτλου του BCL και κέρδισε τον Άρη 87-81, στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών της Stoiximan GBL.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν την πρώτη περίοδο ισόπαλες με 17-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ανέβασε την απόδοσή της, βρίσκοντας περισσότερες λύσεις στην επίθεση και καταφέρνοντας να κλείσει το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα έξι πόντων (46-40).

Η «Ένωση» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου με αποτελεσματική άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση κατάφερε να δημιουργήσει διψήφια διαφορά, φτάνοντας μέχρι το +12 (66-54).

Παρά την πίεση της ΑΕΚ, ο Άρης δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και επέστρεψε δυναμικά στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με πρωταγωνιστή τον Νουά, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στους τρεις πόντους (79-76) στο τελευταίο δίλεπτο, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ωστόσο η εξαιρετική επίδοση του Γάλλου φόργουορντ δεν έφτασε και η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 87-81.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 46-40, 66-54, 87-81

Δείτε τη στατιστική του αγώνα εδώ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:50ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Οι τιμές του ρωσικού πετρελαίου έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο

22:40WHAT THE FACT

Αρχαία δέντρα αποκαλύπτουν τεράστια ηλιακή καταιγίδα που έκανε τον ουρανό κόκκινο πριν 800 χρόνια

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Τα CDC των ΗΠΑ θα παρακολουθούν για εβδομάδες 41 άτομα μήπως εμφανίσουν συμπτώματα

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά σε διαμέρισμα - Ξεκίνησε από τον απορροφητήρα

22:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

22:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Το πρόγραμμα του εορταστικού διήμερου για το 14ο πρωτάθλημα

22:23LIFESTYLE

Eurovision 2026 Β’ ημιτελικός: Εντυπωσιακή η Dara της Βουλγαρίας – Η ελληνική υπογραφή στο κομμάτι της

22:20WHAT THE FACT

Πεζοπόρος ανακαλύπτει κάτω από ένα δέντρο χρυσό σπαθί ηλικίας 1.500 ετών σαν το Εξκάλιμπερ

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη

22:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λαοθάλασσα για τον Άγιο Παΐσιο στον Βόλο - Μητροπολίτης Λεμεσού: Ήταν μέγας, διότι έγινε ελάχιστος

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Υπέκυψε και η δεύτερη 17χρονη

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα... μηνύματα του Ματίας Λεσόρ - "Σας ακούω να λέτε, συνέχισε, συνέχισε"!

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο επικίνδυνη είναι τελικά η κλιματική αλλαγή - Τι είναι το το RCP8.5

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πώς αμείβονται όσοι εργάζονται

21:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από τον Έβρο: Αδιαπραγμάτευτα τα σύνορά μας - Έτοιμοι να τα υπερασπίσουμε

21:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται αποτελέσματα και Βάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 12.800.000 ευρώ

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Υπέκυψε και η δεύτερη 17χρονη

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

22:11LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η εκπρόσωπος της Σουηδίας «έχασε» τη φωνή της - Τι θα γίνει με τη συμμετοχή της στον τελικό;

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

21:07ΕΘΝΙΚΑ

 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

21:27LIFESTYLE

Eurovision 2026: Viral βίντεο με τον γιο της εκπροσώπου της Λετονίας να τραγουδά «Ferto»

21:33LIFESTYLE

Eurovision 2026 – Β’ ημιτελικός: Ξεκινά η μάχη της πρόκρισης για δέκα χώρες - Η ώρα της Κύπρου

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

22:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λαοθάλασσα για τον Άγιο Παΐσιο στον Βόλο - Μητροπολίτης Λεμεσού: Ήταν μέγας, διότι έγινε ελάχιστος

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

22:23LIFESTYLE

Eurovision 2026 Β’ ημιτελικός: Εντυπωσιακή η Dara της Βουλγαρίας – Η ελληνική υπογραφή στο κομμάτι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ