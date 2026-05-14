Χαοτικές σκηνές στα παρασκήνια του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα: Ένα «κουβάρι» Κινέζοι, δημοσιογράφοι

Snapshot Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Κίνα συνοδεύτηκε από χαοτικές σκηνές και σωματικές συμπλοκές μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών δημοσιογράφων στα παρασκήνια.

Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι υπέστησαν αυστηρούς ελέγχους από τους Κινέζους αξιωματούχους, με περιορισμένη πρόσβαση στις τουαλέτες και κατάσχεση νερού, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σημαντικά επεισόδια περιλαμβάνουν την επίθεση Κινέζων δημοσιογράφων σε μέλος της ομάδας του Λευκού Οίκου και την άρνηση εισόδου οπλισμένου πράκτορα της Μυστικής Υπηρε Snapshot powered by AI

Η Κίνα υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο με τιμές και με μία μεγαλοπρεπή, όσο και καλοστημενη τελετή. Τα πάντα λειτουργούν άψογα, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Ή μήπως όχι;

Γιατί οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του σκηνοθέτη της ταινίας «Rush Hour», Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος συμμετέχει στην αμερικανική αποστολή, ήταν χαοτικές, με τις σωματικές συμπλοκές Κινέζων και Αμερικανών να προκαλούν δυσαρέσκεια στη πλευρά των ΗΠΑ.

?The Chinese misbehave with US Media. After being held in the room for about 20 mins, the reporters shouted, “We have to go! American media, let's go, go, go!”, “Be gentle, but we are going! Don't run over anybody! Do not do what they did to us.” pic.twitter.com/7nBaGnim8O — Rohit Sharma ???? (@DcWalaDesi) May 14, 2026

Στο πλαίσιο της προσπάθειας των Κινέζων αξιωματούχων να ελέγχουν αυστηρά τους Αμερικανούς καλεσμένους τους και να καθορίζουν την κάλυψη ενός παγκόσμιου γεγονότος, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι υποβλήθηκαν σε αυστηρούς ελέγχους — συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης στις τουαλέτες και της κατάσχεσης των μπουκαλιών νερού.

Δεν παρέχονταν άλλα ποτά στους Αμερικανούς δημοσιογράφους, παρά τον έντονο ήλιο και τις θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 27 βαθμούς στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε δευτερεύον ζήτημα σε σύγκριση με τρία σημαντικά επεισόδια.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν μια επιθετική ομάδα Κινέζων δημοσιογράφων όρμησε στην πρωινή διμερή συνάντηση του Τραμπ με τον Σι, ρίχνοντας κάτω και στη συνέχεια πατώντας ένα μέλος της προπαρασκευαστικής ομάδας του Λευκού Οίκου.

Η βοηθός υπέστη μώλωπες και ήταν ταραγμένη, αν και δεν τραυματίστηκε σοβαρά, και το περιστατικό προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους συναδέλφους της για τη συμπεριφορά των κινεζικών μέσων ενημέρωσης.

It was mayhem as the press tried to rush the room pic.twitter.com/MZqVP2tMyb — Chyno News (@ChynoNews) May 14, 2026

Η επόμενη αντιπαράθεση σημειώθηκε το απόγευμα στον Ναό του Ουρανού, όταν Κινέζοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιτρέψουν την είσοδο ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που συνόδευε την ομάδα δημοσιογράφων του Προέδρου στην περιοχή ασφαλείας, επειδή ο πράκτορας έφερε όπλο — κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική για την υπηρεσία προστασίας.

Ακολούθησε μια κατάσταση αδιέξοδου, με την ομάδα δημοσιογράφων και την αμερικανική αντιπροσωπεία να αρνούνται να προχωρήσουν χωρίς τον πράκτορα και τους αξιωματούχους του Πεκίνου αποφασισμένους να του αφαιρέσουν το όπλο.

Μετά από καθυστέρηση 30 λεπτών και πολλές διαφωνίες, κλήθηκε ένας άλλος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος είχε ήδη λάβει άδεια να προχωρήσει, για να συνοδεύσει τους δημοσιογράφους στο εσωτερικό, ενώ ο πρώτος πράκτορας παρέμεινε πίσω.

Ο Τραμπ και ο Σι έφτασαν καθυστερημένοι στην επίσκεψη στο ναό, καθώς η διμερής συνάντησή τους κράτησε περισσότερο από το προβλεπόμενο.

Αφού οι δύο άνδρες πόζαραν για φωτογραφίες, συνέχισαν την περιήγησή τους, ενώ οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν σε μια αίθουσα αναμονής και κλειδώθηκαν εκεί.

Όταν ήρθε η ώρα να αναχωρήσει ο Τραμπ, οι Κινέζοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιτρέψουν στους δημοσιογράφους να επανενταχθούν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή, προκαλώντας έναν ακόμη γύρο έντονων διαφωνιών.

Σε κάποιο σημείο, εν μέσω των επαναλαμβανόμενων κραυγών «πρέπει να φύγουμε», ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στους Κινέζους ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα τους συμπεριφερόταν ποτέ έτσι αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι.

Τέλος, με τον Τραμπ να βρίσκεται στην αυτοκινητοπομπή και να περιμένει τους δημοσιογράφους, ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε: «Φεύγουμε».

Αυτό ήταν το σύνθημα για την αμερικανική αποστολή να σπρώξει τους Κινέζους και να βγει τρέχοντας από την πόρτα.

Καθώς η ομάδα διέσχιζε τον περίβολο του ναού για να προλάβει την αυτοκινητοπομπή, μια άλλη ομάδα Κινέζων αξιωματούχων προσπάθησε να τους σταματήσει, τρέχοντας με τα χέρια απλωμένα προς την ομάδα. Αλλά οι Αμερικανοί συνέχισαν και έφτασαν στη σειρά των αυτοκινήτων που αποτελούσαν την προεδρική αυτοκινητοπομπή.



Στην σουρεαλιστική σκηνή προστέθηκε και η παρουσία του καμεραμάν του Ράτνερ, μια ασυνήθιστη προσθήκη στην ομάδα των δημοσιογράφων, ο οποίος εξερευνούσε τοποθεσίες και έλεγχε τον φωτισμό στην κινεζική πρωτεύουσα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του «Rush Hour 4» αργότερα φέτος.



Η ασφάλεια και ο έλεγχος της εικόνας αποτελούν μείζονες ανησυχίες για τους Κινέζους. Κάμερες παρακολούθησης είναι ορατές ανά λίγα μέτρα στο Πεκίνο — συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε φωτιστικά δρόμου και φανάρια, ώστε να παρέχουν σχεδόν συνεχή κάλυψη της πόλης.

Προκειμένου να προστατευθούν ζωτικά δεδομένα από χάκερ, ο Πρόεδρος Τραμπ, το προσωπικό της κυβέρνησης και οι δημοσιογράφοι έχουν λάβει οδηγίες να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μίας χρήσης κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής.