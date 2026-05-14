Χαοτικές σκηνές στα παρασκήνια του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα: Ένα «κουβάρι» Κινέζοι, δημοσιογράφοι

Οι Κινέζοι έχουν σε ασφυκτικό κλοιό ελέγχους τους Αμερικανούς που ακολουθούν την αποστολή του προέδρου των ΗΠΑ

Δέσποινα Σοφιανίδου

Χαοτικές σκηνές στα παρασκήνια του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα: Ένα «κουβάρι» Κινέζοι, δημοσιογράφοι
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στην Κίνα συνοδεύτηκε από χαοτικές σκηνές και σωματικές συμπλοκές μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών δημοσιογράφων στα παρασκήνια.
  • Οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι υπέστησαν αυστηρούς ελέγχους από τους Κινέζους αξιωματούχους, με περιορισμένη πρόσβαση στις τουαλέτες και κατάσχεση νερού, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.
  • Σημαντικά επεισόδια περιλαμβάνουν την επίθεση Κινέζων δημοσιογράφων σε μέλος της ομάδας του Λευκού Οίκου και την άρνηση εισόδου οπλισμένου πράκτορα της Μυστικής Υπηρε
Snapshot powered by AI

Η Κίνα υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο με τιμές και με μία μεγαλοπρεπή, όσο και καλοστημενη τελετή. Τα πάντα λειτουργούν άψογα, σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Ή μήπως όχι;

Γιατί οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του σκηνοθέτη της ταινίας «Rush Hour», Μπρετ Ράτνερ, ο οποίος συμμετέχει στην αμερικανική αποστολή, ήταν χαοτικές, με τις σωματικές συμπλοκές Κινέζων και Αμερικανών να προκαλούν δυσαρέσκεια στη πλευρά των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας των Κινέζων αξιωματούχων να ελέγχουν αυστηρά τους Αμερικανούς καλεσμένους τους και να καθορίζουν την κάλυψη ενός παγκόσμιου γεγονότος, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι υποβλήθηκαν σε αυστηρούς ελέγχους — συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης στις τουαλέτες και της κατάσχεσης των μπουκαλιών νερού.

Δεν παρέχονταν άλλα ποτά στους Αμερικανούς δημοσιογράφους, παρά τον έντονο ήλιο και τις θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 27 βαθμούς στην κινεζική πρωτεύουσα.
Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε δευτερεύον ζήτημα σε σύγκριση με τρία σημαντικά επεισόδια.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν μια επιθετική ομάδα Κινέζων δημοσιογράφων όρμησε στην πρωινή διμερή συνάντηση του Τραμπ με τον Σι, ρίχνοντας κάτω και στη συνέχεια πατώντας ένα μέλος της προπαρασκευαστικής ομάδας του Λευκού Οίκου.

Η βοηθός υπέστη μώλωπες και ήταν ταραγμένη, αν και δεν τραυματίστηκε σοβαρά, και το περιστατικό προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους συναδέλφους της για τη συμπεριφορά των κινεζικών μέσων ενημέρωσης.

Η επόμενη αντιπαράθεση σημειώθηκε το απόγευμα στον Ναό του Ουρανού, όταν Κινέζοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιτρέψουν την είσοδο ενός πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας που συνόδευε την ομάδα δημοσιογράφων του Προέδρου στην περιοχή ασφαλείας, επειδή ο πράκτορας έφερε όπλο — κάτι που αποτελεί συνήθη πρακτική για την υπηρεσία προστασίας.

Ακολούθησε μια κατάσταση αδιέξοδου, με την ομάδα δημοσιογράφων και την αμερικανική αντιπροσωπεία να αρνούνται να προχωρήσουν χωρίς τον πράκτορα και τους αξιωματούχους του Πεκίνου αποφασισμένους να του αφαιρέσουν το όπλο.

Μετά από καθυστέρηση 30 λεπτών και πολλές διαφωνίες, κλήθηκε ένας άλλος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος είχε ήδη λάβει άδεια να προχωρήσει, για να συνοδεύσει τους δημοσιογράφους στο εσωτερικό, ενώ ο πρώτος πράκτορας παρέμεινε πίσω.

Ο Τραμπ και ο Σι έφτασαν καθυστερημένοι στην επίσκεψη στο ναό, καθώς η διμερής συνάντησή τους κράτησε περισσότερο από το προβλεπόμενο.

Αφού οι δύο άνδρες πόζαραν για φωτογραφίες, συνέχισαν την περιήγησή τους, ενώ οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι οδηγήθηκαν σε μια αίθουσα αναμονής και κλειδώθηκαν εκεί.

Όταν ήρθε η ώρα να αναχωρήσει ο Τραμπ, οι Κινέζοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να επιτρέψουν στους δημοσιογράφους να επανενταχθούν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή, προκαλώντας έναν ακόμη γύρο έντονων διαφωνιών.

Σε κάποιο σημείο, εν μέσω των επαναλαμβανόμενων κραυγών «πρέπει να φύγουμε», ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στους Κινέζους ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα τους συμπεριφερόταν ποτέ έτσι αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι.

Τέλος, με τον Τραμπ να βρίσκεται στην αυτοκινητοπομπή και να περιμένει τους δημοσιογράφους, ένας υπάλληλος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε: «Φεύγουμε».

Αυτό ήταν το σύνθημα για την αμερικανική αποστολή να σπρώξει τους Κινέζους και να βγει τρέχοντας από την πόρτα.

Καθώς η ομάδα διέσχιζε τον περίβολο του ναού για να προλάβει την αυτοκινητοπομπή, μια άλλη ομάδα Κινέζων αξιωματούχων προσπάθησε να τους σταματήσει, τρέχοντας με τα χέρια απλωμένα προς την ομάδα. Αλλά οι Αμερικανοί συνέχισαν και έφτασαν στη σειρά των αυτοκινήτων που αποτελούσαν την προεδρική αυτοκινητοπομπή.

Στην σουρεαλιστική σκηνή προστέθηκε και η παρουσία του καμεραμάν του Ράτνερ, μια ασυνήθιστη προσθήκη στην ομάδα των δημοσιογράφων, ο οποίος εξερευνούσε τοποθεσίες και έλεγχε τον φωτισμό στην κινεζική πρωτεύουσα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα του «Rush Hour 4» αργότερα φέτος.

Η ασφάλεια και ο έλεγχος της εικόνας αποτελούν μείζονες ανησυχίες για τους Κινέζους. Κάμερες παρακολούθησης είναι ορατές ανά λίγα μέτρα στο Πεκίνο — συμπεριλαμβανομένων αυτών που βρίσκονται σε φωτιστικά δρόμου και φανάρια, ώστε να παρέχουν σχεδόν συνεχή κάλυψη της πόλης.

Προκειμένου να προστατευθούν ζωτικά δεδομένα από χάκερ, ο Πρόεδρος Τραμπ, το προσωπικό της κυβέρνησης και οι δημοσιογράφοι έχουν λάβει οδηγίες να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μίας χρήσης κατά τη διάρκεια της διήμερης συνόδου κορυφής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΚΟΣΜΟΣ

«Πλωτό οπλοστάσιο» κατασχέθηκε από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

21:07ΕΘΝΙΚΑ

 Νέα τουρκική πρόκληση: Απείλησαν με «πενηντάρι» πολυβόλο ψαράδες - Βίντεο

20:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Καραμανλή: «Η κυβέρνησή μας είχε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως - Βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τηλεργασία για να αντιμετωπισθεί η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα σε Άγκυρα: Το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν συμβάλλει στα «ήρεμα νερά»

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές σκηνές στα παρασκήνια του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα: Ένα κουβάρι Κινέζοι, δημοσιογράφοι και πράκτορες - Ποδοπάτημα, σπρώξιμο, κυνηγητό

20:09LIFESTYLE

Η Κάιλι Τζένερ μιλάει ανοιχτά για την τρομακτική επιπλοκή της εγκυμοσύνης της: Το μωρό «έπεφτε» έξω

20:08ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί δεν σκοτεινιάζει πλήρως στη Γερμανία;

19:59ΕΛΛΑΔΑ

FedEx: Διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο «Mακεδονία» της Θεσσαλονίκης

19:50LIFESTYLE

Britney Spears: Βγήκε για δείπνο με φίλους και προκάλεσε... χάος στο εστιατόριο

19:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Δείχνει αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, τον Ιούνιο

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

19:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα άκρα η κόντρα Μαρινάκη - ΠΑΣΟΚ: Αντί να «πετάνε την μπάλα στην εξέδρα», ας απαντήσουν

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο γιγάντιο είδος δεινοσαύρου

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Κίνα έχει συμφωνήσει να αγοράσει 200 αεροσκάφη από την Boeing

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι - Υλικές ζημιές και καθυστερήσεις στα δρομολόγια

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 41χρονος σε «αμόκ» κλωτσούσε και έβριζε αστυνομικούς

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στην Κίνα: Η ακτινογραφία ενός ταξιδιού που συζητήθηκαν όλα εκτός από ένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Ιράκ: Οικογένεια σκότωσε τη 15χρονη κόρη επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον εξάδελφό της και το γιόρτασαν

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο: Ενορχήστρωσε τη δολοφονία του συζύγου της με οξύ - Πίστευε πως θα γίνει πλούσια

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια Σημαία 2026: Η Ελλάδα στη 2η θέση παγκοσμίως - Βραβεύτηκαν 624 ελληνικές ακτές

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Λιόσια: Δύο τραυματίες αστυνομικοί από επίθεση 80 Ρομά έπειτα από καταδίωξη

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

18:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή με αξιόλογα φαινόμενα προς το τέλος της άλλης εβδομάδας

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή εισβολή και αστάθεια στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πότε θα δούμε καλοκαίρι

15:31ΚΟΣΜΟΣ

«Αν κατασκευάζεις αρκετά drones κανείς δεν θα σου επιτεθεί», λέει ο γαμπρός του Ερντογάν Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Ζωής και Άδωνι - «Υπάρχει μεθόδευση» - «Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας δίπλα»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αν κάποτε στα δίχτυα του πιαστείς… Ψαράς στην Τήνο έπιασε υποβρύχιο τύπου Παπανικολής

16:30ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Πότε και πού βρέξει - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Τρίτη

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 2 βαρομετρικά χαμηλά - Φέρνουν βροχές, χαλάζι και αφρικανικό σκόνη

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:56LIFESTYLE

Παντρεύεται ο γιος του Νότη Σφακιανάκη

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα σε Άγκυρα: Το νομοσχέδιο περί «Γαλάζιας Πατρίδας» δεν συμβάλλει στα «ήρεμα νερά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ