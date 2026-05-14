«Πλωτό οπλοστάσιο» κατασχέθηκε από το Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

Snapshot Το ιρανικό στρατιωτικό προσωπικό κατέσχεσε το πλοίο Hui Chuan, που λειτουργούσε ως πλωτό οπλοστάσιο στον Κόλπο του Ομάν.

Το πλοίο με σημαία Ονδούρας μετέφερε όπλα για εταιρείες ασφαλείας που προστατεύουν πλοία από επιθέσεις πειρατών.

Το Hui Chuan βρισκόταν τον τελευταίο μήνα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών του Ομάν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η κατάσχεση ακολούθησε την επίθεση σε ινδικό πλοίο στα ανοικτά του Ομάν, που βυθίστηκε μετά από έκρηξη πιθανώς από drone ή πύραυλο.

Το πλήρωμα του ινδικού πλοίου Haji Ali διασώθηκε και είναι ασφαλές, σύμφωνα με τις ινδικές αρχές.

Ένα πλοίο που, σύμφωνα με πληροφορίες, λειτουργούσε ως «πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν κατασχέθηκε από ιρανικό στρατιωτικό προσωπικό, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard.

Το πλοίο «κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα», ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός Maritime Trade Operations (UKMTO).

Το σκάφος αναγνωρίστηκε ως το Hui Chuan με σημαία της Ονδούρας. Μετέδωσε για τελευταία φορά τη θέση του 70 χλμ. βορειοανατολικά της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Τετάρτη.

Οι διαχειριστές του Hui Chuan δήλωσαν στη Vanguard ότι λειτουργούσε ως πλωτό οπλοστάσιο που αποθηκεύει όπλα για εταιρείες ασφαλείας που προστατεύουν πλοία στη θάλασσα από επιθέσεις πειρατών.

Το BBC Verify δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τι υπήρχε στο πλοίο ή από ποιον χρησιμοποιούνταν.

Το BBC έχει αναφερθεί στο παρελθόν στο γεγονός ότι αυτά τα πλοία έχουν βάση στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον Κόλπο του Ομάν, ώστε οι φρουροί ασφαλείας να μπορούν εύκολα να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν όπλα και πυρομαχικά.

Τα δεδομένα θέσης δείχνουν ότι το πλοίο παρέμεινε τον τελευταίο μήνα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών του Ομάν και των ΗΑΕ.



Η φαινομενική κατάσχεση του Hui Chuan έρχεται μετά την επίθεση που δέχτηκε ένα πλοίο υπό ινδική σημαία στα ανοικτά των ακτών του Ομάν την Τετάρτη, σύμφωνα με ινδικές αρχές.

Το Haji Ali που μετέφερε ζώα «σύμφωνα με πληροφορίες βυθίστηκε» στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, μετά από μια υποτιθέμενη έκρηξη που πιστεύεται ότι προκλήθηκε από «drone ή πύραυλο», σύμφωνα με το Vanguard.

«Όλο το ινδικό πλήρωμα που βρισκόταν επί του σκάφους είναι ασφαλές και ευχαριστούμε τις αρχές του Ομάν για τη διάσωση τους», δήλωσαν οι ινδικές αρχές την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της MarineTraffic, το σκάφος μήκους 57 μέτρων αναχώρησε από το λιμάνι της Μπερμπέρα στη Σομαλία στις 6 Μαΐου. Ο προορισμός του ήταν η Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε το ινδικό υπουργείο Ναυτιλίας.