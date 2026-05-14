Τουρκία: Ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν τραυματισμούς και ζημιές - Δείτε βίντεο

Ανεμοστρόβιλοι «σάρωσαν» περιοχές της Τουρκίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, αλλά και τραυματισμούς ανθρώπων.

Ειδικότερα, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή Σουνγκούρλου του Τσόρουμ, ενώ στέγες σπιτιών καταστράφηκαν και δέντρα και ηλεκτροφόροι στύλοι είχαν ανατραπεί.

Ανεμοστρόβιλος σημειώθηκε και στη Μενεμένη της Σμύρνης, από χαλάζι και όπως ανέφερε η καθηγήτρια του τμήματος Γεωγραφίας του πανεπιστημίου Μπακιρτσάι της Σμύρνης, Σερμίν Ταγκίλ στο Anadolu, η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον Αιγαίο ξεπέρασε τα εποχιακά φυσιολογικά επίπεδα κατά 2-3 βαθμούς.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, η ψυχρή μάζα αέρα που εισέβαλε στην περιοχή από τα βορειοδυτικά προκάλεσε σήμερα τη δημιουργία μικρής κλίμακας ανεμοστρόβιλου στη Σμύρνη. Η ταχεία άνοδος του θερμού και υγρού αέρα αύξησε τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των κατώτερων και ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας, προκαλώντας κατά τόπους βροχοπτώσεις με χαλάζι. Τις επόμενες ημέρες, η ενέργεια που συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα, όταν συναντήσει τις ψυχρές μάζες αέρα που έρχονται από τα δυτικά και βορειοδυτικά, μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά και ισχυρά συστήματα καταιγίδων», δήλωσε.

İzmir Menemen'de karada oluşan hortum korkuttu. Kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Yer yer dolu yağışı meydana geldi. pic.twitter.com/CPPTKmLGe4 — İzmir (@izmir) May 14, 2026

