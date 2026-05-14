Κυριολεκτικά «τον πήρε και τον σήκωσε»: Άτυχος Ινδός «πέταξε» από ανεμοστρόβιλο

Ο Νανχέ Μιγιάν βρισκόταν στο χωριό Μπαμιγιάνα της περιφέρειας Μπαρέιλι όταν μια ριπή ανέμου σήκωσε το μεταλλικό υπόστεγο δίπλα του - και τον πήρε μαζί

Μια φονική κακοκαιρία σάρωσε την Τετάρτη 14 Μαΐου την πολιτεία Ουτάρ Πραντές και ένα βίντεο με έναν άνδρα να πετάει κυριολεκτικά στον αέρα έγινε το πρόσωπο μιας καταστροφής που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς.

Ο Νανχέ Μιγιάν βρισκόταν στο χωριό Μπαμιγιάνα της περιφέρειας Μπαρέιλι όταν μια ριπή ανέμου σήκωσε το μεταλλικό υπόστεγο δίπλα του - και τον πήρε μαζί. Το βίντεο που κυκλοφορεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνθρωπο να εκτοξεύεται στον αέρα, κρεμασμένος από λαμαρίνα που ο άνεμος έχει μετατρέψει σε αυτοσχέδιο ανεμόπτερο, πριν χαθεί από το πλαίσιο της κάμερας. Οι εικόνες είναι δύσκολο να τις παρακολουθήσει κανείς - και ακόμα δυσκολότερο να τις ξεχάσει.

Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μιλώντας στο NDTV από το κρεβάτι του νοσοκομείου: «Ήταν ύψος 9 έως 12 μέτρων. Δεν ξέρω πού έπεσα. Βρισκόμουν τουλάχιστον 15 μέτρα μακριά». Από την πτώση υπέστη κατάγματα σε χέρια και πόδια. Αξιωματούχος που τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα του παράσχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια.

Μια πολιτεία στο έλεος της φύσης

Το περιστατικό με τον Μιγιάν δεν ήταν παρά μια από τις εκατοντάδες δραματικές στιγμές που έζησε η Ουτάρ Πραντές εκείνη την Τετάρτη. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζόπτωση, κεραυνοί και ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν ταυτόχρονα δεκάδες περιφέρειες, σε ένα καιρικό χάος που θύμιζε λιγότερο κακοκαιρία και περισσότερο σκηνή από ταινία καταστροφής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο PTI, ο απολογισμός είναι βαρύς: τουλάχιστον 89 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 53 τραυματίστηκαν. Οι περισσότεροι θάνατοι προήλθαν από πτώση δέντρων και κατάρρευση τοίχων - κτισμένων για να αντέχουν τη βαρύτητα, όχι τέτοιους ανέμους. Καταγράφηκαν επίσης ζημιές σε 87 κατοικίες, ενώ 114 ζώα σκοτώθηκαν. Οι περιφέρειες Prayagraj, Bhadohi, Fatehpur και Sonbhadra ανήκουν στις πιο σκληρά πληγείσες.

Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης

Ο πρωθυπουργός της Ουτάρ Πραντές, Γιόγκι Αντιτανάθ, κινήθηκε γρήγορα - τουλάχιστον διαχειριστικά. Έδωσε εντολή σε όλες τις τοπικές αρχές να αποστέλλουν αναλυτικές ενημερώσεις ανά τρίωρο για τις ζημιές, τις επιχειρήσεις διάσωσης και τη διανομή αποζημιώσεων. Ζήτησε επίσης να δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πληροφορίες για τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων - μια κίνηση που μαρτυρά τόσο την έκταση της καταστροφής όσο και την πολιτική πίεση που δέχεται η τοπική διοίκηση.
Η Ουτάρ Πραντές είναι η πολυπληθέστερη πολιτεία της Ινδίας, με περίπου 240 εκατομμύρια κατοίκους. Κάθε φορά που χτυπά η κακοκαιρία, ο αριθμός των θυμάτων αντανακλά όχι μόνο την ένταση των φαινομένων αλλά και τις ανισότητες σε υποδομές και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που εξακολουθούν να ταλαιπωρούν μεγάλες περιοχές της χώρας.

