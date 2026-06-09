Παναθηναϊκός: Καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ

Σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ προχώρησε ο Παναθηναϊκός, για την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ. 

Βαγγέλης Πάτας

Παναθηναϊκός: Καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού κατά της ΕΡΤ
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ σχετικά με την ανακοίνωση που είχε εκδώσει ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ.

Η υπόθεση αφορά την επιστολή που απέστειλαν οι «ερυθρόλευκοι» προς τη δημόσια τηλεόραση πριν από λίγες ημέρες, αναφορικά με τη μετάδοση του δεύτερου τελικού της Greek Basketball League, ο οποίος διεξήχθη στο «T-Center».

Η καταγγελία του Παναθηναϊκού AKTOR θα εξεταστεί σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, με την εκδίκαση της υπόθεσης να έχει προγραμματιστεί για τις 18:00.

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