Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Την... ισοπέδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!

Ο Παναθηναϊκός έκανε... φύλλο και φτερό τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επικρατώντας με 92-74 και παίρνοντας την τέταρτη νίκη του στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές.  

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 92-74: Την... ισοπέδωσε και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη!
ΜΠΑΣΚΕΤ
6'
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Μαγικό μπάσκετ από τους παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Στο κατάμεστο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός συνέτριψε με χαρακτηριστική άνεση την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και πέτυχε την 4η νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε για ένα ακόμα βράδυ μπασκετάρα, δεν αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε και τον Μουστάφα Φαλ να μπαίνει στην εξίσωση και να "γράφει" την πρώτη του συμμετοχή με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.

Κορυφαίοι για τους νικητές οι Ματίας Λεσόρ (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ), Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα) και Σιλβέν Φρανσίσκο (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό καθώς στις δύο πρώτες επιθέσεις ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έγινε… Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και με δύο εξαιρετικές ασίστ έδωσε τη δυνατότητα στον Ντίνο Μήτογλου να σκοράρει 4 γρήγορους και εύκολους πόντους. Ο Τάκερ απειλούσε για τη Φενέρ και ο Κι με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 7-9 για την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός έδειξε να χάνει τη συγκέντρωση του, με τον Τάκερ να φτάνει του 7 πόντους με γκολ-φάουλ΄και να κάνει το 9-14, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε προλάβει να αλλάξει τα 4/5 της αρχικής πεντάδας .

Άμεσα αλλαγές παικτών και ρυθμού

Οι αλλαγές έδειχναν πως έπιαναν τόπο για τον Παναθηναϊκό, παρά το 11-16 από τον Σιλντς. Ο Φρανσίσκο έδινε καλύτερο ρυθμό στην επίθεση, βάζοντας και τους υπόλοιπους παίκτες στο ματς, με τον Χέιζ να κάνει το 13-16 και τον Μπάντιο με τρίποντο έπειτα από μαγική φάση του Φρανσίσκο να ισοφαρίζει σε 16-16. Με τον Σάρας να καλεί τάιμ άουτ, 3:15 πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου. Ακολούθησε ένας μίνι διαγωνισμός τριπόντων από τις δύο ομάδες, με τη Φενέρ να είναι μπροστά και τον Μπόλνγουιν να βάζει.. φωτιά στο παιχνίδι. Ο παίκτης της ομάδας του Γιασικεβίτσιους ξεκίνησε και πάλι τις προκλήσεις, τιμωρήθηκε, με τεχνική ποινή από τον διαιτητές και ο Φρανσίσκο με τρίποντο έκανε το 27-24. Στην τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου, οι Τούρκοι μετά από… καραμπόλες βρήκαν τον τρόπο να σκοράρουν από τα 6.75 με τον Σαργκιούνας, αλλά όπως αποδείχθηκε από το IRS το τρίποντο ήρα εκπρόθεσμο και δεν μέτρησε.

Το “διάβασμα” του Χέιζ-Ντέιβις

Όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο έτσι και στο ξεκίνημα του δεύτερου ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να συνεχίζει να έχει τον έλεγχο. Ο Παναθηναϊκός είχε… ψηλώσει με Μπόνγκα, Χέιζ και Λεσόρ, αλλά όλη τη δουλειά την έκανε ο Φρανσίσκο. Ο Γάλλος θύμιζε… Χατζηπαναγή και σήκωσε ούκ ολίγες φορές στο πόδι το γήπεδο. Με το σκορ στο 28-27 ο Φρανσίσκο έβαλε το καλάθι της… σεζόν, καθώς κανένας από τους Τούρκους δεν πήραν είδηση τι έκανε, ενώ ακολούθησε μαγική ασίστ για τον Λεσόρ και το 32-29. Σαν να μην έφτανε αυτό για την ομάδα του Σάρας ακολούθησαν πέντε ακόμα πόντοι από τον Φρανσίσκο, με το σκορ να γίνεται 37-31 και τον Λιθουανό να παίρνει τάιμ, 6:30 πριν τη λήξη. Ο Χέιζ “διάβαζε” συνεχώς πολύ σωστά το παιχνίδι, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν ΄στόχος από τη γραμμή και προηγήθηκε μόνο με 40-31.

Ο έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Οι “πράσινοι” έβγαλαν μία ακόμα άμυνα, αλλά στην επόμενη επίθεση ο Γιαμπουσέλε έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι και ταυτόχρονα έκανε το πέμπτο ομαδικό φάουλ, στέλνοντας τους Τούρκους στη γραμμή. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να… θολώνει, με τους φιλοξενούμενους, 3:12 πριν το τέλος του ημιχρόνου να μειώνουν σε 40-34. Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός κράτησε τον έλεγχο του αγώνα, πήρε σωστές αποφάσεις και “έκλεισε” το ημίχρονο με σκορ 46-41.

Στο +10 οι “πράσινοι”

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Φενέρ όμως να προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά και να πάρει τον έλεγχο του αγώνα. Μετά από κάποιες πρώτες λάθος επιλογές ο Παναθηναϊκός έδειξε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση και προσπάθησε να διατηρήσει στα χέρια του τα ηνία της αναμέτρησης. Ο Γιαμπουσέλε με ένα ακόμα φανταστικό κάρφωμα έκανε το 52-45, δίνοντας προβάδισμα 7 πόντων στην ομάδα του, ενώ με τη συμπλήρωση 25 λεπτών αγώνα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με έμμεσο τρίποντο έκανε το 57-47, δίνοντας για πρώτη φορά διαφορά 10 πόντων στον Παναθηναϊκό.

Τη “σκότωσε” ο Ρογκαβόπουλος

Οι “πράσινοι” είχαν βρει ρυθμό για τα καλά, με τον Λεσόρ να τελειώνει μία ακόμα φάση κοντά στο καλάθι, ενώ στην επόμενη άμυνα ο Μπόνγκα με ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ έβγαλε την άμυνα και ο Ρογκαβόπουλος έβαλε… φωτιά στο γήπεδο κάνοντας το 62-47 με τρίποντο στον αιφνιδιασμό, αναγκάζοντας τον Γιασικεβίτσιους να καλέσει τάιμ άουτ, 3:20 πριν το τέλος της περιόδου. Η Φενέρ έπαιζε ένα από τα τελευταία της χαρτιά και κατάφερε να “κλείσει” το δεκάλεπτο ούσα πίσω στο σκορ με 67-55.

Στο +20 η διαφορά και εμφατική νίκη

Μαγικό μπάσκετ από τον Παναθηναϊκό, με τον Φρανσίσκο να κάνει ότι θέλει, τον Λεσόρ να τελειώνει κάθε φάση και τον Χέιζ-Ντέιβις να "πυροβολεί" από παντού. Αποτέλεσμα στο πρώτο δίλεπτο της τελευταίας περιόδου ο Παναθηναϊκός να είναι μπροστά με 18 πόντους και ο Γιασικεβίτσιους σε έξαλλη κατάσταση να διακόπτει το ματς. Και στην επόμενη φάση στο +20 με καλάθι του Φρανσίσκο. Τέσσερις αναπάντητοι πόντοι από τους φιλοξενούμενους έκανε το 78-63, 6:41 πριν το τέλος του αγώνα με τον Ζοτς να μην το σκέφτεται δεύτερη φορά και να παίρνει άμεσα τάιμ άουτ. Από το σημείο αυτό μέχρι και το τέλος του αγώνα ο Παναθηναϊκός δεν άφησε το πόδι του από το γκάζι, συνέχισε να παίζει εξαιρετική άμυνα. Όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό ο Παναθηναϊκός άρχισε να χαλαρώνει και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ομπράντοβιτς. Μάλιστα με τρίποντο η Φενέρ έριξε τη διαφορά στους 12 πόντους, 85-73, 2:16 πριν το τέλος, με τον "Ζοτς" να παρεμβαίνει άμεσα.

Τα Δεκάλεπτα: 27-24, 46-41, 67-55, 92-74

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

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